«Les voyages interstellaires» avec l’astrophysicienne Mathilde Gaudel Rue des Lys (derrière le Relais Sépia) Savigné-sur-Lathan, 14 octobre 2023, Savigné-sur-Lathan.

Savigné-sur-Lathan,Indre-et-Loire

Mathilde Gaudel

Astrophysicienne spécialisée dans la formation des étoiles, elle a travaillé comme chercheuse pour le CEA Paris-Saclay et l’Observatoire de Paris. Elle sera présente dans pas moins de 11 communes de Touraine. Ateliers, projections-débats, conférences interactives….

2023-10-14 fin : 2023-10-14 15:30:00. EUR.

Rue des Lys (derrière le Relais Sépia)

Savigné-sur-Lathan 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Mathilde Gaudel

Mathilde Gaudel is an astrophysicist specializing in star formation, and has worked as a researcher for CEA Paris-Saclay and Observatoire de Paris. She will be present in no less than 11 towns in Touraine. Workshops, screenings, interactive lectures?

Mathilde Gaudel

Mathilde Gaudel, astrofísica especializada en la formación de estrellas, ha trabajado como investigadora en el CEA París-Saclay y en el Observatorio de París. Visitará nada menos que 11 ciudades de Touraine. Talleres, proyecciones, debates, conferencias interactivas..

Mathilde Gaudel

Astrophysikerin, die sich auf die Entstehung von Sternen spezialisiert hat und als Forscherin für das CEA Paris-Saclay und das Observatorium von Paris gearbeitet hat. Sie wird in nicht weniger als 11 Gemeinden der Touraine anwesend sein. Workshops, Filmvorführungen, Diskussionen, interaktive Vorträge?

