Noël à Urmatt Rue des loisirs Urmatt, 9 décembre 2023, Urmatt.

Urmatt,Bas-Rhin

Animations dans une ambiance de Noël, créations artisanales, dégustations, chants et produits du terroir.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 19:00:00. EUR.

Rue des loisirs

Urmatt 67280 Bas-Rhin Grand Est



Animations in a Christmas atmosphere, craft creations, tastings, songs and local products

Animación en un ambiente navideño, creaciones artesanales, degustaciones, canciones y productos locales

Animationen in weihnachtlicher Atmosphäre, handwerkliche Kreationen, Verkostungen, Gesang und regionale Produkte

Mise à jour le 2023-10-30 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche