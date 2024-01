THEATRE LES MOINEAUX DE LA CHARMILLE Rue des Loisirs Marcillé-la-Ville, samedi 20 janvier 2024.

La troupe de théâtre des Moineaux de la Charmille est composée de 20 acteurs (11 jeunes et 9 adultes) . Elle a e plaisir de vous représenter 2 pièces de Sébastien Guyot : « Jardin Privé » et « Effets Indésirables ».

“Jardin Privé” sera représentée par 11 jeunes

Quel plaisir d’être à la campagne, de profiter de son jardin pour y cultiver ses légumes en toute tranquillité. C’est ce que pensait Yolande, propriétaire d’une maison toute rénovée de l’ancienne gare, transformée en chemin pédestre aménagé. Mais l’arrivée d’un couple de jeunes mariés dans son jardin n’est pas du goût de Yolande, d’autant plus que d’autres intrus vont s’y succéder tour à tour…

“Effets indésirables” sera représentée par 9 adultes

Synopsis : “C’est la tuile à la pharmacie BERTRAND. Une inondation oblige le Directeur, Monsieur BERTRAND, à délocaliser son officine, le temps des travaux, dans un local prêté par la mairie. Celui-ci, fort mécontent de son personnel en raison de retards répétitifs et de maladresses, décide de se déguiser afin de surveiller de plus près sa fine équipe. Il ne sera pas déçu de constater une clientèle bien animée avec Félix, un client âgé faisant le haka pour séduire une bonne sœur (qui n’est autre qu’une prostituée), un sosie dépressif de Claude François au bord du suicide, une bonne sœur voulant se venger du pharmacien coureur de jupons, un plombier en caleçon… Sans compter les remarques désobligeantes de ses employés… Bref… De quoi vivre de belles aventures pharmaceutiques !”

