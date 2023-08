JOURNNÉE DES ASSOCIATIONS Rue des Lavandins Saint-Gély-du-Fesc, 9 septembre 2023, Saint-Gély-du-Fesc.

Saint-Gély-du-Fesc,Hérault

La journée des associations de St Gély du Fesc aura lieu le samedi 9 septembre. Au programme, des rencontres , des ateliers et des démonstrations. Nous vous attendons nombreux..

2023-09-09 10:00:00 fin : 2023-09-09 17:00:00. .

Rue des Lavandins

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie



The St Gély du Fesc Associations Day will take place on Saturday, September 9. On the program: meetings, workshops and demonstrations. We look forward to seeing you there.

La Jornada de las Asociaciones de St Gély du Fesc se celebrará el sábado 9 de septiembre. El programa incluye reuniones, talleres y demostraciones. Esperamos contar con su presencia.

Der Tag der Vereine in St Gély du Fesc findet am Samstag, den 9. September statt. Auf dem Programm stehen Treffen, Workshops und Vorführungen. Wir erwarten Sie zahlreich.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT DU GRAND PIC ST LOUP