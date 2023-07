FEU D’ARTIFICE ET BAL DES POMPIERS À VILLAINES LA JUHEL Rue des Lauriers – Stade de Villaines-la-Juhel Villaines-la-Juhel Catégories d’Évènement: Mayenne

Villaines-la-Juhel FEU D’ARTIFICE ET BAL DES POMPIERS À VILLAINES LA JUHEL Rue des Lauriers – Stade de Villaines-la-Juhel Villaines-la-Juhel, 13 juillet 2023, Villaines-la-Juhel. Villaines-la-Juhel,Mayenne Retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal des pompiers à Villaines-la-Juhel.

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . .

Rue des Lauriers – Stade de Villaines-la-Juhel

Villaines-la-Juhel 53700 Mayenne Pays de la Loire



Torchlight parade, fireworks and firemen’s ball in Villaines-la-Juhel Procesión de antorchas, fuegos artificiales y baile de bomberos en Villaines-la-Juhel Fackelzug, Feuerwerk und Feuerwehrball in Villaines-la-Juhel Mise à jour le 2023-07-03 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Mayenne, Villaines-la-Juhel Autres Lieu Rue des Lauriers - Stade de Villaines-la-Juhel Adresse Rue des Lauriers - Stade de Villaines-la-Juhel Ville Villaines-la-Juhel Departement Mayenne Lieu Ville Rue des Lauriers - Stade de Villaines-la-Juhel Villaines-la-Juhel

Rue des Lauriers - Stade de Villaines-la-Juhel Villaines-la-Juhel Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villaines-la-juhel/