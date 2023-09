Aquadanse Rue des Lauriers Saint-Germain-du-Puy Catégories d’Évènement: Cher

Saint-Germain-du-Puy Aquadanse Rue des Lauriers Saint-Germain-du-Puy, 1 octobre 2023, Saint-Germain-du-Puy. Saint-Germain-du-Puy,Cher Séance Aquadance animée par Zumba Aurélie..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 18:00:00. .

Rue des Lauriers

Saint-Germain-du-Puy 18390 Cher Centre-Val de Loire



Aquadance session led by Zumba Aurélie. Sesión de Aquadance dirigida por Zumba Aurélie. Aquadance-Sitzung unter der Leitung von Zumba Aurélie. Mise à jour le 2023-09-28 par OT BOURGES Détails Catégories d’Évènement: Cher, Saint-Germain-du-Puy Autres Lieu Rue des Lauriers Adresse Rue des Lauriers Ville Saint-Germain-du-Puy Departement Cher Lieu Ville Rue des Lauriers Saint-Germain-du-Puy latitude longitude 47.10223;2.48147

Rue des Lauriers Saint-Germain-du-Puy Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-germain-du-puy/