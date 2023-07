Journées du patrimoine – La tour des Voleurs rue des juifs Riquewihr, 16 septembre 2023, Riquewihr.

Riquewihr,Haut-Rhin

Accédez par le chemin de ronde à la Tour des Voleurs, imposante tour de défense du XIVe s. et ancienne prison aboutissant à une Maison de Vigneron du XVIe s et ce au prix exceptionnel de 1€ !.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 17:45:00. EUR.

rue des juifs

Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est



Take the walkway to the Thieves’ Tower, an imposing 14th century defence tower and former prison, which leads to a 16th century winegrower’s house, for the exceptional price of €1!

Tome la pasarela cubierta hasta la Tour des Voleurs, una imponente torre defensiva del siglo XIV y antigua prisión, que conduce a una casa de viticultor del siglo XVI por el excepcional precio de 1?

Erreichen Sie über den Wehrgang die Tour des Voleurs, einen imposanten Verteidigungsturm aus dem 14. Jahrhundert und ein ehemaliges Gefängnis, das in einem Winzerhaus aus dem 16

