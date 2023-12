BLMA VS ESBVA LILLE MÉTROPOLE Rue des Jonquilles Lattes Catégories d’Évènement: Hérault

Début : 2024-01-14 15:00:00

fin : 2024-01-14 17:00:00 Ligue féminine de basket

Le BLMA de LATTES affrontera ESBVA Lille Métropole le 14 janvier à 15h15 au Palais des Sports de Lattes. Venez supporter votre équipe favorite !.

Le BLMA de LATTES affrontera ESBVA Lille Métropole le 14 janvier à 15h15 au Palais des Sports de Lattes. Venez supporter votre équipe favorite !

Rue des Jonquilles

Lattes 34970 Hérault Occitanie

