12e Bourse-Expo de motos anciennes Rue des Jonchères Saint-Germain-Laprade, 3 septembre 2023, Saint-Germain-Laprade.

Saint-Germain-Laprade,Haute-Loire

– Exposition de motos anciennes sur le thème

« Les Européennes » et nous fêterons les 100 ans de Motobécane.

– Bourse d’échange en extérieur.

– Tombola : 3 euros – 1ᵉʳ prix : cyclomoteur Peugeot 105 et de nombreux autre

prix..

2023-09-03 08:00:00 fin : 2023-09-03 17:30:00. .

Rue des Jonchères complexe sportif

Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



– Exhibition of vintage motorcycles on the theme

« We’ll also be celebrating 100 years of Motobécane.

– Outdoor swap meet.

– Tombola: 3 euros – 1?? prizes: Peugeot 105 moped and many other

prizes.

– Exposición de motos de época sobre el tema

« También celebraremos los 100 años de Motobécane.

– Mercadillo al aire libre.

– Tómbola: 3 euros – 1?? premio: ciclomotor Peugeot 105 y muchos otros

otros premios.

– Ausstellung von Oldtimer-Motorrädern zum Thema

« Les Européennes » und wir feiern das 100-jährige Jubiläum von Motobécane.

– Tauschbörse im Freien.

– Tombola: 3 Euro – 1?? Preis: Moped Peugeot 105 und viele andere Preise

preise.

Mise à jour le 2023-08-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay