Cinéma de plein air « Le chêne » – Sciecq Rue des Jardins Sciecq, 7 juillet 2023, Sciecq.

Sciecq,Deux-Sèvres

Venez découvrir dans le cadre du festival « Une toile sous les étoiles », le film d’aventure animalière plein de poésie qui ravira toute la famille « Le chêne ».

Le film sera diffusé en plein air, le soir du 07 Juillet à 22h30, rue des jardins, à Sciecq..

Rue des Jardins

Sciecq 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



As part of the « Une toile sous les étoiles » festival, come and discover the poetic animal adventure film « Le chêne », which will delight the whole family.

The film will be shown in the open air on the evening of July 07 at 10.30pm, rue des jardins, Sciecq.

En el marco del festival « Une toile sous les étoiles », venga a descubrir la poética película de aventuras con animales « Le chêne », que hará las delicias de toda la familia.

La película se proyectará al aire libre la noche del 07 de julio a las 22:30 en la Rue des Jardins, Sciecq.

Entdecken Sie im Rahmen des Festivals « Une toile sous les étoiles » den tierischen Abenteuerfilm voller Poesie, der die ganze Familie begeistern wird: « Le chêne » (Die Eiche).

Der Film wird am Abend des 07. Juli um 22.30 Uhr in der Rue des jardins in Sciecq unter freiem Himmel gezeigt.

