Moselle GRANDE BRADERIE RUE DES JARDINS Rue des Jardins Metz, 27 août 2023, Metz. Metz,Moselle Braderie / Vide dressing & brocante organisé par les commerçants du quartier des Jardins.

Produits de qualité à des prix exceptionnels. Tout public

Dimanche 2023-08-27 06:00:00 fin : 2023-08-27 17:00:00. 0 EUR.

Rue des Jardins

Metz 57000 Moselle Grand Est



Braderie / Vide dressing & brocante organized by local shopkeepers.

Quality products at exceptional prices Braderie / Vide dressing & brocante organizado por los comerciantes del barrio de Jardins.

Productos de calidad a precios excepcionales Braderie / Vide dressing & brocante organisiert von den Händlern des Quartier des Jardins.

Mise à jour le 2023-08-23 par AGENCE INSPIRE METZ

