SPECTACLE ET EXPOSITION Rue des Jardins, 2 juin 2023, Cessenon-sur-Orb.

Cessenon-sur-Orb,Hérault

Le Foyer Rural présente les créations collectives « les Olympiades de la 3ème guerre mondiale » par le Club Théâtre et une exposition « Gloria, sur la piste de Gustave Eiffel » par l’Atelier BD.

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-02 . .

Rue des Jardins

Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie



The Foyer Rural presents the collective creations « the Olympics of the 3rd World War » by the Club Théâtre and an exhibition « Gloria, on the track of Gustave Eiffel » by the Comic Book Workshop

El Foyer Rural presenta las creaciones colectivas « Olimpiadas de la 3ª Guerra Mundial » del Club Théâtre y una exposición « Gloria, sur la piste de Gustave Eiffel » del Taller del Cómic

Das Foyer Rural präsentiert die kollektiven Kreationen « Die Olympiade des 3. Weltkriegs » des Theaterclubs und eine Ausstellung « Gloria, auf der Spur von Gustave Eiffel » des Comic-Ateliers

Mise à jour le 2023-05-22 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN