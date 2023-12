Don du sang Rue des jardins Bidache, 19 décembre 2023 16:00, Bidache.

Bidache,Pyrénées-Atlantiques

Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !

Prévoir d’être bien hydraté ne pas être à jeun, être âgé de 18 ans, se munir d’une carte d’identité..

2023-12-19 fin : 2023-12-19 19:00:00. .

Rue des jardins Salle polyvalente

Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Share your power, give your blood!

Make sure you’re well hydrated, don’t fast, 18 years of age, and bring your identity card.

Comparte tu poder, ¡dona sangre!

Asegúrate de estar bien hidratado, no ayunar, tener 18 años y un documento de identidad.

Teilen Sie Ihre Kraft, spenden Sie Ihr Blut!

Planen Sie, gut hydriert zu sein, nicht nüchtern zu sein, 18 Jahre alt zu sein und einen Personalausweis mitzubringen.

