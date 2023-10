VISITE THÉÂTRALISÉE : ÉTIENNE BONNEFOIS : AUTOUR DE NOTRE DAME DU PUY Rue des Hôtels Le Puy-Notre-Dame, 16 octobre 2023, Le Puy-Notre-Dame.

Le Puy-Notre-Dame,Maine-et-Loire

Étienne Bonnefois est en route pour Compostelle. Il fait une halte au Puy Notre Dame pour y voir la ceinture de la Vierge. Rencontrant un groupe de pèlerin, il décide de découvrir la ville avec eux..

2023-10-16 fin : 2023-10-16 . EUR.

Rue des Hôtels

Le Puy-Notre-Dame 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Étienne Bonnefois is on his way to Compostela. He stops at Puy Notre Dame to see the belt of the Virgin. Meeting a group of pilgrims, he decides to discover the city with them.

Étienne Bonnefois se dirige a Compostela. Se detiene en Puy Notre Dame para ver el cinturón de la Virgen. Al encontrarse con un grupo de peregrinos, decide descubrir la ciudad con ellos.

Etienne Bonnefois ist auf dem Weg nach Compostela. Er macht einen Zwischenstopp in Le Puy Notre Dame, um den Gürtel der Jungfrau Maria zu sehen. Als er eine Gruppe von Pilgern trifft, beschließt er, die Stadt mit ihnen zu erkunden.

Mise à jour le 2023-10-11 par eSPRIT Pays de la Loire