Cet évènement est passé MONKI KITESURF SCHOOL : ECOLE DE KITESURF – MULTIGLISS – CENTRE DE FOIL ELECTRIQUE Rue des Hirondelles Quai de l’île Cazot Palavas-les-Flots Catégories d’Évènement: Hérault

Palavas-les-Flots MONKI KITESURF SCHOOL : ECOLE DE KITESURF – MULTIGLISS – CENTRE DE FOIL ELECTRIQUE Rue des Hirondelles Quai de l’île Cazot Palavas-les-Flots, 1 juillet 2023, Palavas-les-Flots. Palavas-les-Flots,Hérault MONKI KITESURF SCHOOL : ECOLE DE KITESURF – MULTIGLISS – CENTRE DE FOIL ELECTRIQUE.

Dimanche à ; fin : . .

Rue des Hirondelles Quai de l’île Cazot

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



MONKI KITESURF SCHOOL : KITESURF SCHOOL – MULTIGLISS – ELECTRIC FOIL CENTER MONKI KITESURF SCHOOL : ESCUELA DE KITESURF – MULTIGLISS – CENTRO DE FOIL ELÉCTRICO MONKI KITESURF SCHOOL : KITESURF SCHOOL – MULTIGLISS – ELECTRIC FOIL CENTER Mise à jour le 2023-06-27 par OT PALAVAS-LES-FLOTS Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Palavas-les-Flots Autres Lieu Rue des Hirondelles Quai de l'île Cazot Adresse Rue des Hirondelles Quai de l'île Cazot Ville Palavas-les-Flots Departement Hérault Lieu Ville Rue des Hirondelles Quai de l'île Cazot Palavas-les-Flots

Rue des Hirondelles Quai de l'île Cazot Palavas-les-Flots Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/palavas-les-flots/