Activités Séniors Bel Eté Rue des Hémerettes Bourges, 21 juillet 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Activités séniors Bel Eté :

Sports, pique-nique, découvertes, retrouvez toutes les activités organisés pour les séniors uniquement avec possibilité de transport et en réservation obligatoire..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 11:00:00. .

Rue des Hémerettes

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Bel Eté senior activities:

Sports, picnics, discoveries, find out about all the activities organized for seniors only, with the possibility of transport and compulsory booking.

Actividades para mayores de Bel Eté:

Deportes, picnics, descubrimientos, infórmese de todas las actividades organizadas sólo para mayores con posibilidad de transporte y con reserva obligatoria.

Aktivitäten für Senioren im Sommer :

Sport, Picknick, Entdeckungen – hier finden Sie alle Aktivitäten, die nur für Senioren organisiert werden, mit Transportmöglichkeit und Reservierungspflicht.

