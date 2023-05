Brocante des professionels Rue des Halles, 14 juillet 2023, Richelieu.

Richelieu,Indre-et-Loire

Brocante des professionnels à Richelieu, sous les Halles et la place du marché..

Vendredi 2023-07-14 à 08:00:00 ; fin : 2023-07-14 18:00:00. .

Rue des Halles

Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Brocante of the professionals in Richelieu, under the Halles and the market place.

Brocante de profesionales en Richelieu, bajo las Halles y la plaza del mercado.

Trödelmarkt der Gewerbetreibenden in Richelieu, unter den Hallen und auf dem Marktplatz.

