Ce n’est pas tant le chant qui est sacré, c’est le lien qu’il crée entre les êtres.

« Genèse » est la première création du groupe vocal Saudade.

Cette formation de 16 choristes originaires du bassin d’Arcachon, vous invite sous la direction de leur cheffe de chœur, Madame Fatima Lambrecht, à embarquez pour un voyage sonore inattendu, le samedi 25 novembre prochain, en l’église Saint-Vincent de La Teste de Buch.

Décollage à 20h30….

Concert event!

Singing is not so much sacred as the bond it creates between people.

« Genesis » is the first creation of the vocal group Saudade.

This group of 16 choristers from the Arcachon basin, under the direction of their conductor, Madame Fatima Lambrecht, invite you to embark on an unexpected journey of sound, on Saturday November 25, at the Eglise Saint-Vincent in La Teste de Buch.

Take-off at 8.30pm?

Concierto

El canto no es tan sagrado como el vínculo que crea entre las personas.

« Génesis » es la primera creación del grupo vocal Saudade.

Este grupo de 16 cantantes de la cuenca de Arcachon, dirigidos por su directora, Madame Fatima Lambrecht, le invita a embarcarse en un inesperado viaje sonoro el sábado 25 de noviembre en la iglesia de Saint-Vincent de La Teste de Buch.

Despegue a las 20.30 h?

Dieses Konzert ist ein Ereignis!

Es ist nicht so sehr der Gesang, der heilig ist, sondern die Verbindung, die er zwischen den Menschen herstellt.

« Genèse » ist die erste Kreation der Vokalgruppe Saudade.

Diese 16-köpfige Chorformation aus dem Bassin d’Arcachon lädt Sie unter der Leitung ihrer Chorleiterin Fatima Lambrecht am Samstag, dem 25. November, in der Kirche Saint-Vincent in La Teste de Buch zu einer unerwarteten Klangreise ein.

Start um 20.30 Uhr?

