Maggy +++, s’inspire de ses propres interrogations sur la vie.

À travers la géométrie, elle cherche continuellement à définir un équilibre dans ses œuvres afin d’offrir un sentiment de mieux-être. Une pictographie épurée et colorée. Où l’imparfait s’accorde avec précision. Sublime et puissante “Couleurs d’été” laissera voyager votre esprit. Alchimiste des couleurs, elle a cherché à recycler la peinture et des pigments.

Une démarche écologique qui lui tient à cœur !

Mardi et samedi de 9h à 12h30, mercredi de 13h à 18h et jeudi de 15h30 à 19h à la Hall’Expo

Entrée gratuite.

Maggy +++ is inspired by her own questions about life.

Through geometry, she continually strives to define a balance in her works, in order to offer a sense of well-being. A pure, colorful pictography. Where the imperfect harmonizes with precision. Sublime and powerful, Couleurs d?été? will take your spirit on a journey. A color alchemist, she has sought to recycle paint and pigments.

An ecological approach close to her heart!

Tuesday and Saturday, 9am to 12:30pm, Wednesday 1pm to 6pm and Thursday 3:30pm to 7pm at Hall’Expo

Free admission

Maggy +++ se inspira en sus propias preguntas sobre la vida.

A través de la geometría, se esfuerza continuamente por definir un equilibrio en su obra, con el fin de crear una sensación de bienestar. Una pictografía refinada y colorista. Donde lo imperfecto se funde con la precisión. Sublime y poderosa, Couleurs d’été? hará viajar su espíritu. Alquimista del color, ha buscado el reciclaje de pinturas y pigmentos.

Un enfoque ecológico que le apasiona

Martes y sábado de 9:00 a 12:30, miércoles de 13:00 a 18:00 y jueves de 15:30 a 19:00 en Hall’Expo

Entrada gratuita

Maggy +++ lässt sich von ihren eigenen Fragen über das Leben inspirieren.

Mithilfe von Geometrie versucht sie, ein Gleichgewicht in ihren Werken herzustellen, um ein Gefühl des Wohlbefindens zu vermitteln. Eine klare und farbenfrohe Malerei. Wo das Unvollkommene mit Präzision übereinstimmt. Die erhabenen und kraftvollen « Sommerfarben » werden Ihren Geist auf eine Reise schicken. Als Alchimistin der Farben hat sie versucht, Farben und Pigmente zu recyceln.

Ein ökologischer Ansatz, der ihr sehr am Herzen liegt!

Dienstag und Samstag von 9:00 bis 12:30 Uhr, Mittwoch von 13:00 bis 18:00 Uhr und Donnerstag von 15:30 bis 19:00 Uhr in der Hall’Expo

Kostenloser Eintritt

