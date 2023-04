Marché hebdomadaire Rue des Groupements Bruère-Allichamps Catégories d’Évènement: Bruère-Allichamps

Cher

Marché hebdomadaire Rue des Groupements, 1 janvier 2023, Bruère-Allichamps. Marché hebdomadaire devant la salle des fêtes..

Dimanche 2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 . .

Rue des Groupements

Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire



Weekly market in front of the village hall. Mercado semanal delante del ayuntamiento. Wochenmarkt vor der Festhalle. Mise à jour le 2023-02-20 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

Détails Catégories d’Évènement: Bruère-Allichamps, Cher Autres Lieu Rue des Groupements Adresse Rue des Groupements Ville Bruère-Allichamps Departement Cher Lieu Ville Rue des Groupements Bruère-Allichamps

Rue des Groupements Bruère-Allichamps Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruere-allichamps/

Marché hebdomadaire Rue des Groupements 2023-01-01 was last modified: by Marché hebdomadaire Rue des Groupements Rue des Groupements 1 janvier 2023 Rue des Groupements Bruère-Allichamps

Bruère-Allichamps Cher