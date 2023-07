Lavoir des granges Rue des granges Neuvic, 3 juillet 2023, Neuvic.

Neuvic,Corrèze

En 1929, la ville prévoit l’extension du réseau d’eau potable et la création de trois

lavoirs. Le lavoir des Granges présente une architecture mixte, s’inspirant à la fois de l’art

déco (mosaïque) et de l’architecture moderne (longues ouvertures). L’alimentation en eau

se fait grâce à une ouverture centrale dans la toiture en pente douce qui amène les eaux

de pluie dans le bassin..

fin : . .

Rue des granges

Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



In 1929, the town planned to extend the drinking water network and create three

washhouses. The Granges washhouse features mixed architecture, inspired by both art deco (mosaics) and modern architecture (long openings)

deco (mosaics) and modern architecture (long openings). The water supply

through a central opening in the gently sloping roof, which carries rainwater

into the basin.

En 1929, la ciudad proyectó ampliar la red de agua potable y crear tres

lavaderos. El lavadero de Granges presenta una arquitectura mixta, inspirada tanto en el art déco (mosaicos) como en la arquitectura moderna (largas aberturas)

deco (mosaicos) y moderna (largas aberturas). El suministro de agua

se realiza a través de una abertura central en el tejado ligeramente inclinado que conduce el agua de lluvia a la piscina

a la piscina.

1929 plante die Stadt den Ausbau des Trinkwassernetzes und die Errichtung von drei

waschhäuser zu errichten. Das Waschhaus Les Granges weist eine gemischte Architektur auf, die sowohl von der Art Déco (Mosaik) als auch von der Mosaikkunst inspiriert ist

deco (Mosaik) als auch an der modernen Architektur (lange Öffnungen) orientiert. Die Wasserversorgung

erfolgt über eine zentrale Öffnung im sanft geneigten Dach, die das Wasser in das Becken leitet

regenwasser wird in das Becken geleitet.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de Haute Corrèze