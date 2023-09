Exposition : Devine qui vient diner ? Rue des Grands Moulins Mehun-sur-Yèvre, 1 septembre 2023, Mehun-sur-Yèvre.

Mehun-sur-Yèvre,Cher

Quelque soit l’évènement, c’est toujours l’occasion de dresser une belle table….

Dimanche 2023-09-01 14:30:00 fin : 2023-09-30 18:00:00. 3 EUR.

Rue des Grands Moulins

Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire



Whatever the event, it is always the occasion to set a beautiful table…

Sea cual sea el evento, siempre es una oportunidad para poner una mesa bonita…

Was auch immer der Anlass ist, es ist immer eine Gelegenheit, einen schönen Tisch zu decken…

Mise à jour le 2023-07-25 par BIT MEHUN SUR YEVRE