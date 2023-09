61e Marche des Feuilles Mortes Rue des Glycines Vichy, 22 octobre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Plus ancienne manifestation du département de l’Allier. Quatre parcours pédestres (de 8 à 16 km) sont proposés, ainsi qu’un parcours VTT (28 km)..

2023-10-22 08:00:00 fin : 2023-10-22 17:00:00. .

Rue des Glycines Salle sous la chapelle des Garets

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The oldest event in the Allier department. Four walking trails (from 8 to 16 km) and a mountain bike trail (28 km).

La prueba más antigua del departamento de Allier. Hay cuatro recorridos a pie (de 8 a 16 km) y uno en bicicleta de montaña (28 km).

Älteste Veranstaltung im Departement Allier. Es werden vier Wanderstrecken (8 bis 16 km) sowie eine Mountainbike-Strecke (28 km) angeboten.

Mise à jour le 2023-09-25 par Vichy Destinations