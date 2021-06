Orléans salle Yves Montand Loiret, Orléans Rue des Fusillés 1940-1944 salle Yves Montand Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Afin de pouvoir vous présenter le fruit des réflexions suite à la concertation et échanger avec chacun d’entre vous, nous vous convions à la réunion publique qui se tiendra en présence de Mme Parayre, Adjointe au Maire pour les quartiers Nord concernant la rue des Fusillés 1940-1944 **Lundi 5 juillet prochain à 19h00** à la Salle Yves Montand 1 rue Charles Perrault – 45000 Orléans réunion publique salle Yves Montand 1 rue Charles Perrault 45000 orléans Orléans Loiret

