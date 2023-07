Vide-greniers – Vachoui Briéron – Comité des fêtes Rue des fresches 44410 St lyphard, 15 août 2023, .

Vide-greniers – Vachoui Briéron – Comité des fêtes Mardi 15 août, 09h00 Rue des fresches 44410 St lyphard Emplacement: 12

Notre vide-greniers sera animé par une ambiance chaleureuse et conviviale. Et pour clôturer cette journée nous accueillerons GOUGNASSE un spectacle comique qui a coup sûr ne vous laissera pas de marbre.

Restauration sur place : stands de restauration et un grand VACHOUI sera organisé..

Rue des fresches 44410 St lyphard Rue des fresches 44410 St lyphard 44410 [{« type »: « phone », « value »: « 07 71 63 69 08 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/vide-greniers-vachoui-brieron-comite-des-fetes-st-lyphard.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-15T09:00:00+02:00 – 2023-08-15T19:00:00+02:00

2023-08-15T09:00:00+02:00 – 2023-08-15T19:00:00+02:00

CULTURE FETEFOIRE