Repas Octobre Rose à St-Seurin-de-Cadourne Rue des Frères Razeau Saint-Seurin-de-Cadourne, 21 octobre 2023, Saint-Seurin-de-Cadourne.

Saint-Seurin-de-Cadourne,Gironde

Après une journée pleine d’animations organisée dans le cadre d’octobre rose nous poursuivons avec à 19h30 : vin d’honneur offert par la municipalité, suivi d’une soirée jambon braisé organisée par le Comité des fêtes avec au menu :

Punch et ses mises en bouches

Entrée

Jambon braisé et gratin dauphinois

Glace Häagen-Dazs

Café et vin compris

Soirée dansante animée par Dominique

Sur réservation auprès de la Maison du Vin avant le 17 octobre.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

Rue des Frères Razeau

Saint-Seurin-de-Cadourne 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine



After a day full of events organized as part of Pink October, we continue at 7:30pm with a vin d’honneur offered by the municipality, followed by an evening of braised ham organized by the Comité des fêtes, with the following on the menu:

Punch and appetizers

Starter

Braised ham and gratin dauphinois

Häagen-Dazs ice cream

Coffee and wine included

Dance party hosted by Dominique

Please reserve with the Maison du Vin before October 17

Tras una jornada repleta de actos organizados en el marco del Octubre Rosa, continuamos a las 19.30 h con un vin d’honneur ofrecido por el ayuntamiento, seguido de una velada de jamón estofado organizada por el Comité des fêtes, con un menú que incluye:

Ponche y aperitivos

Entrante

Jamón cocido y gratinado dauphinois

Helado Häagen-Dazs

Café y vino incluidos

Baile nocturno con Dominique

Reserva obligatoria en la Maison du Vin antes del 17 de octubre

Nach einem Tag voller Animationen, die im Rahmen des Rosa Oktobers organisiert wurden, geht es um 19:30 Uhr weiter mit einem von der Gemeinde angebotenen Ehrenwein, gefolgt von einem vom Festkomitee organisierten Schinkenschmorabend mit folgenden Menüs:

Punsch und seine mise en bouches (Appetithäppchen)

Vorspeise

Geschmorter Schinken und Gratin dauphinois

Häagen-Dazs-Eis

Kaffee und Wein inbegriffen

Tanzabend, der von Dominique moderiert wird

Auf Reservierung beim Maison du Vin bis zum 17. Oktober

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Médoc-Vignoble