25e exposition de peinture et de sculpture de Touffreville-la-Câble Rue des Frenes Port-Jérôme-sur-Seine, 10 novembre 2023, Port-Jérôme-sur-Seine.

Port-Jérôme-sur-Seine,Seine-Maritime

Éclat artistique à Touffreville-la-Câble : La 25ème Exposition de Peinture et de Sculpture

La 25ème exposition artistique de Touffreville-la-Câble, du 10 au 12 novembre 2023, transformera la salle polyvalente en un sanctuaire artistique. Les visiteurs auront la chance de se perdre dans un dédale de couleurs et de formes, avec des œuvres qui explorent une gamme infinie d’émotions et de perspectives. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’art et une célébration vibrante de la créativité qui anime la communauté de Touffreville-la-Câble depuis un quart de siècle..

Vendredi 2023-11-10 10:00:00 fin : 2023-11-12 12:00:00. .

Rue des Frenes Salle polyvalente

Port-Jérôme-sur-Seine 76170 Seine-Maritime Normandie



Éclat artistique à Touffreville-la-Câble: The 25th Painting and Sculpture Exhibition

The 25th Touffreville-la-Câble art exhibition, from November 10 to 12, 2023, will transform the Salle Polyvalente into an artistic sanctuary. Visitors will have the chance to lose themselves in a maze of colors and shapes, with works exploring an infinite range of emotions and perspectives. A must-see event for art lovers and a vibrant celebration of the creativity that has animated the Touffreville-la-Câble community for a quarter-century.

Brillo artístico en Touffreville-la-Câble: 25ª Exposición de Pintura y Escultura

La 25ª exposición de arte de Touffreville-la-Câble, del 10 al 12 de noviembre de 2023, transformará la sala polivalente en un santuario artístico. Los visitantes tendrán la oportunidad de perderse en un laberinto de colores y formas, con obras que exploran un abanico infinito de emociones y perspectivas. Una cita ineludible para los amantes del arte y una vibrante celebración de la creatividad que anima a la comunidad de Touffreville-la-Câble desde hace un cuarto de siglo.

Künstlerischer Glanz in Touffreville-la-Câble: Die 25. Ausstellung von Malerei und Skulptur

Die 25. Kunstausstellung in Touffreville-la-Câble vom 10. bis 12. November 2023 wird die Mehrzweckhalle in ein künstlerisches Heiligtum verwandeln. Die Besucher haben die Chance, sich in einem Labyrinth aus Farben und Formen zu verlieren, mit Werken, die eine unendliche Bandbreite an Emotionen und Perspektiven erkunden. Ein Muss für Kunstliebhaber und eine vibrierende Feier der Kreativität, die die Gemeinde Touffreville-la-Câble seit einem Vierteljahrhundert belebt.

