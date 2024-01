La planète Mars s’invite à Saint-Lary Rue des Fougères Saint-Lary-Soulan, jeudi 11 janvier 2024.

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-11 17:00:00

fin : 2024-01-11

Exploration de Mars et recherche de trace de vie, ça se passe à Saint Lary!

par Sylvestre Maurice (Astrophysicien à l’université de Toulouse) et Magali Bouyssou (ingénieure CNES).

17h – Salle des Conférences – gratuit

Sylvestre Maurice, est astrophysicien à l’Institut de recherche en astrophysique et planétologie, IRAP (Univ. Toulouse, CNRS, Cnes), astronome à l’Observatoire Midi-Pyrénées. Il est planétologue, spécialiste de l’exploration du Système Solaire.

Rue des Fougères SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



