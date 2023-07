Film « Le Pastoralisme » et conférence Rue des Fougères Saint-Lary-Soulan, 22 août 2023, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées

Venez découvrir le pastoralisme ainsi que le métier d’éleveur en montagne. La projection sera suivie d’un échange avec la conservatrice de la Réserve du Néouvielle..

2023-08-22 17:00:00

Rue des Fougères SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and discover pastoralism and the job of a mountain herder. The screening will be followed by a discussion with the curator of the Néouvielle Reserve.

Venga y descubra más cosas sobre el pastoreo y el oficio de agricultor de montaña. La proyección irá seguida de un debate con el conservador de la Reserva de Néouvielle.

Entdecken Sie die Weidewirtschaft sowie den Beruf des Viehzüchters in den Bergen. Im Anschluss an die Vorführung findet ein Austausch mit der Konservatorin des Naturschutzgebiets Néouvielle statt.

