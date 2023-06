DANS CHAQUE VALLEE COULE UNE RIVIERE… LA NESTE Rue des Fougères Saint-Lary-Soulan, 8 août 2023, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées

Film documentaire sur l’eau, suivi d’un échange avec le producteur du film et un garde-moniteur du Parc National.

2023-08-08 à 17:00:00 ; fin : 2023-08-08 . EUR.

Rue des Fougères SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Documentary film on water, followed by a discussion with the film’s producer and a National Park ranger

Documental sobre el agua, seguido de un debate con el productor de la película y un guardabosques del Parque Nacional

Dokumentarfilm über Wasser, anschließend Austausch mit dem Produzenten des Films und einem Parkwächter des Nationalparks

