Film Veilleurs de Montagne et conférence Rue des Fougères, 18 juillet 2023, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées

Le film retrace le travail des gardes-moniteurs et présente les missions d’un Parc National. La projection sera suivie d’un échange avec un garde-moniteur..

2023-07-18 à 17:00:00 ; fin : 2023-07-18 . EUR.

Rue des Fougères SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



The film retraces the work of the park rangers and presents the missions of a National Park. The screening will be followed by a discussion with a park ranger.

La película recorre el trabajo de los guardas y presenta las misiones de un Parque Nacional. La proyección irá seguida de un debate con un guardabosques.

Der Film zeichnet die Arbeit der Ranger-Monitore nach und stellt die Aufgaben eines Nationalparks vor. Im Anschluss an die Vorführung findet ein Austausch mit einem Ranger-Monitor statt.

