Téléthon : Scène ouverte Rue des Fossés Rochechouart, 4 décembre 2023, Rochechouart.

Rochechouart,Haute-Vienne

A l’occasion du Téléthon, l’association Folk Galerie vous propose une scène ouverte à tous. Avec la participation des Park Verger Singers. Les profits seront reversés à l’AFM. Petite restauration et buvette sur place..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 22:30:00. EUR.

Rue des Fossés Salle du Capitole

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



To mark the Telethon, the Folk Galerie association is offering a stage open to all. With the participation of the Park Verger Singers. Profits will be donated to the AFM. Snacks and refreshments on site.

Con motivo del Teletón, la asociación Folk Galerie organiza un espectáculo abierto a todos. Con la participación de los Park Verger Singers. Los beneficios se donarán a la AFM. Aperitivos y refrescos in situ.

Anlässlich des Telethon bietet Ihnen der Verein Folk Galerie eine offene Bühne für alle. Mit der Teilnahme der Park Verger Singers. Die Gewinne gehen an die AFM. Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-29 par OT Porte Océane du Limousin