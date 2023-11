MARCHÉ DE NOËL DE SOCOURT rue des fortes cannes Socourt, 9 décembre 2023, Socourt.

Venez nombreux découvrir les créations des enfants du périscolaire du Foyer Rural de Socourt au Marché de Noël qui aura lieu le samedi 9 décembre à la salle polyvalente de Socourt. Vous pourrez découvrir une douzaine d’exposants (miel, pain d’épices, pâtisseries, fromages, bijoux, sacs, poteries, impression 3D…) et déguster des crêtes et du vin chaud.. Tout public

Samedi 2023-12-09 13:00:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. 0 EUR.

rue des fortes cannes

Socourt 88130 Vosges Grand Est



Come and discover the creations of children from the Foyer Rural de Socourt after-school program at the Christmas Market on Saturday December 9 at the Salle Polyvalente in Socourt. You’ll be able to discover a dozen exhibitors (honey, gingerbread, pastries, cheeses, jewelry, bags, pottery, 3D printing…) and enjoy crêpes and mulled wine.

Venga a descubrir las creaciones de los niños de las actividades extraescolares del Foyer Rural en el Mercado de Navidad del sábado 9 de diciembre en la sala polivalente del Socourt. Podrá descubrir una docena de expositores (miel, pan de especias, repostería, quesos, bisutería, bolsos, cerámica, impresión 3D, etc.) y degustar crepes y vino caliente.

Kommen Sie zahlreich und entdecken Sie die Kreationen der Kinder der außerschulischen Betreuung des Foyer Rural von Socourt auf dem Weihnachtsmarkt, der am Samstag, den 9. Dezember in der Mehrzweckhalle von Socourt stattfindet. Sie können ein Dutzend Aussteller entdecken (Honig, Lebkuchen, Gebäck, Käse, Schmuck, Taschen, Töpferwaren, 3D-Druck…) und Cretes und Glühwein probieren.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT EPINAL ET SA REGION