Stage cabaret Rue des Fauvettes Audenge, 15 octobre 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

L’association LDanceFactory vous propose un stage Cabaret le dimanche 15 octobre en salle des Arts Corporels à Audenge de 10h30 à 12h00.

Pour les ados/adultes : 10€.

Pour plus de renseignements : ldancefactory@free.fr ou 06 63 73 75 30.

2023-10-15

Rue des Fauvettes Salle des arts corporels

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The LDanceFactory association is offering a Cabaret workshop on Sunday October 15 at the Salle des Arts Corporels in Audenge from 10:30am to 12:00pm.

For teenagers/adults: 10?

For further information: ldancefactory@free.fr or 06 63 73 75 30

La asociación LDanceFactory propone un taller de Cabaret el domingo 15 de octubre en la Salle des Arts Corporels de Audenge, de 10.30 a 12.00 h.

Para adolescentes/adultos: 10?

Para más información: ldancefactory@free.fr o 06 63 73 75 30

Der Verein LDanceFactory bietet am Sonntag, den 15. Oktober, im Salle des Arts Corporels in Audenge von 10:30 bis 12:00 Uhr einen Kabarett-Workshop an.

Für Jugendliche/Erwachsene: 10?

Für weitere Informationen: ldancefactory@free.fr oder 06 63 73 75 30

