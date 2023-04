Saint-Ouen la lumineuse Rue des Faulx, 11 mai 2023, Rouen.

Une visite active qui offre un regard nouveau sur l’art du vitrail. Cette expérience inédite est adaptée aux grands comme aux petits.

Points clés :

Nouveau

Saint-Ouen

Insolite

En famille

L’abbatiale Saint-Ouen tire sa grandeur de l’équilibre qui existe entre son architecture et la lumière. Cette visite sensorielle vous fait redécouvrir la luminosité de cet édifice teintée par la poésie de ses vitraux. Devenez acteur de la visite et levez les yeux, mélangez les couleurs, complétez les histoires, laissez-vous emporter dans une découverte colorée adaptée à toute la famille..

2023-05-11 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-11 16:00:00. .

Rue des Faulx

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



An active visit that offers a new look at the art of stained glass. This unique experience is suitable for young and old alike.

Key points :

New

Saint-Ouen

Unusual

In family

The abbey church of Saint-Ouen draws its grandeur from the balance between its architecture and light. This sensory visit makes you rediscover the luminosity of this building tinted by the poetry of its stained glass windows. Become an actor of the visit and raise your eyes, mix the colors, complete the stories, let yourself be carried away in a colorful discovery adapted to the whole family.

Una visita activa que ofrece una nueva perspectiva del arte de las vidrieras. Esta experiencia única es apta para grandes y pequeños.

Puntos clave :

Nuevo

Saint-Ouen

Insólito

En familia

La iglesia abacial de Saint-Ouen debe su grandeza al equilibrio entre arquitectura y luz. Esta visita sensorial le permitirá redescubrir la luminosidad de este edificio, matizada por la poesía de sus vidrieras. Conviértase en actor de la visita y levante la mirada, mezcle los colores, complete las historias, déjese llevar en un colorido descubrimiento adaptado a toda la familia.

Ein aktiver Besuch, der einen neuen Blick auf die Kunst der Glasmalerei bietet. Diese neuartige Erfahrung ist für Groß und Klein geeignet.

Wichtigste Punkte :

Neue

Saint-Ouen

Ungewöhnlich

In der Familie

Die Abteikirche Saint-Ouen bezieht ihre Größe aus dem Gleichgewicht, das zwischen ihrer Architektur und dem Licht besteht. Dieser Besuch mit allen Sinnen lässt Sie die Helligkeit dieses Gebäudes wiederentdecken, die durch die Poesie seiner Glasmalereien gefärbt wird. Werden Sie zum Akteur der Führung und schauen Sie nach oben, mischen Sie die Farben, ergänzen Sie die Geschichten und lassen Sie sich auf eine farbenfrohe Entdeckungsreise mitnehmen, die für die ganze Familie geeignet ist.

