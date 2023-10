JEUDIS DE L’AUDITORIUM : MARIMBA ET VIBRAPHONE VIRTUOSES Rue des études Carcassonne, 18 janvier 2024, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

Instruments premiers par excellence, les percussions sont l’une des familles les plus riches de l’orchestre. Aurélien Gignoux, révélation des Victoires de la Musique classique en 2021, a rejoint Samuel Favre au pupitre d’une des formations musicales les plus prestigieuses de l’époque : l’Ensemble intercontemporain, créé en 1976 par Pierre Boulez.

Ils ont choisi plus particulièrement deux instruments à clavier parmi les plus emblématiques, le marimba et le vibraphone, pour un programme varié et spectaculaire, qui débute par des transcriptions d’œuvres de Maurice Ravel, François Couperin et Manuel De Falla. Les influences des uns, clins d’œil des autres, effacent les frontières et interagissent à travers les époques. Place ensuite aux compositeurs d’aujourd’hui : Steve Reich, américain pionnier de la musique minimaliste, et Joshua Uzoigwe, compositeur et ethnomusicologue africain.

Pour finir, place au plaisir débridé dans Carousel, né d’une rencontre improvisée entre deux jazzmen : David Friedman et Dave Samuels. À l’origine, cette pièce était jouée de manière différente à chaque exécution, mais devant son succès auprès du public et le plaisir qu’avaient les interprètes, les compositeurs ont décidé d’en écrire les grandes lignes.

Durée : 1h15

Avec :

Samuel FAVRE, percussions

Aurélien GIGNOUX, percussions

Maurice RAVEL (1875 – 1937)

Alborada del gracioso

Le tombeau de Couperin : Prélude et Rigaudon

François COUPERIN (1668 – 1733)

Tic-toc choc

Manuel DE FALLA (1876 – 1946)

L’amour sorcier : Danse du feu. Danse de la terreur

Steve REICH (1936)

Nagoya Marimbas

Joshua UZOIGWE (1946 – 2005)

Ukom

David FRIEDMAN (1945) /Dave SAMUELS (1948 – 2019)

Carousel.

2024-01-18 20:30:00

Rue des études

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



A primary instrument par excellence, percussion is one of the orchestra?s richest families. Aurélien Gignoux, revelation of the Victoires de la Musique classique in 2021, joined Samuel Favre at the desk of one of the most prestigious musical formations of the time: the Ensemble intercontemporain, created in 1976 by Pierre Boulez.

They have chosen two of the most emblematic keyboard instruments in particular, the marimba and vibraphone, for a varied and spectacular program that begins with transcriptions of works by Maurice Ravel, François Couperin and Manuel De Falla. The influences of some, the winks of others, blur boundaries and interact across eras. Then it’s on to today’s composers: Steve Reich, American pioneer of minimalist music, and Joshua Uzoigwe, African composer and ethnomusicologist.

Finally, there’s the unbridled fun of Carousel, born of an improvised encounter between two jazzmen: David Friedman and Dave Samuels. Originally, this piece was played differently at each performance, but in view of its success with the public and the enjoyment it gave the performers, the composers decided to write down the main lines.

Running time: 1 hour 15 minutes

With :

Samuel FAVRE, percussion

Aurélien GIGNOUX, percussion

Maurice RAVEL (1875 – 1937)

Alborada del gracioso

Le tombeau de Couperin: Prelude and Rigaudon

François COUPERIN (1668 – 1733)

Tic-toc choc

Manuel DE FALLA (1876 – 1946)

L?amour sorcier: Dance of fire. Dance of terror

Steve REICH (1936)

Nagoya Marimbas

Joshua UZOIGWE (1946 – 2005)

Ukom

David FRIEDMAN (1945) /Dave SAMUELS (1948 – 2019)

Carousel

Instrumento primario por excelencia, la percusión es una de las familias más ricas de la orquesta. Aurélien Gignoux, revelación en los premios Victoires de la Musique classique de 2021, se ha unido a Samuel Favre al frente de uno de los conjuntos musicales más prestigiosos de nuestro tiempo: el Ensemble Intercontemporain, fundado en 1976 por Pierre Boulez.

Han elegido dos de los instrumentos de teclado más emblemáticos, la marimba y el vibráfono, para un programa variado y espectacular que comienza con transcripciones de obras de Maurice Ravel, François Couperin y Manuel De Falla. Las influencias de unos, los guiños de otros, desdibujan las fronteras e interactúan a través de las épocas. Luego están los compositores actuales: Steve Reich, pionero estadounidense de la música minimalista, y Joshua Uzoigwe, compositor y etnomusicólogo africano.

Por último, la diversión desenfrenada de Carousel, resultado de un encuentro improvisado entre dos jazzistas: David Friedman y Dave Samuels. Originalmente, esta pieza se tocaba de forma diferente en cada actuación, pero en vista de su éxito entre el público y del placer que proporcionaba a los intérpretes, los compositores decidieron escribir las líneas principales.

Duración: 1 hora 15 minutos

Protagonistas :

Samuel FAVRE, percusión

Aurélien GIGNOUX, percusión

Maurice RAVEL (1875 – 1937)

Alborada del gracioso

Tumba de Couperin: Preludio y Rigaudon

François COUPERIN (1668 – 1733)

Tic-toc choc

Manuel DE FALLA (1876 – 1946)

L’amour sorcier : Danza del fuego. Danza del terror

Steve REICH (1936)

Marimbas de Nagoya

Joshua UZOIGWE (1946 – 2005)

Ukom

David FRIEDMAN (1945) /Dave SAMUELS (1948 – 2019)

Carrusel

Das Schlagzeug ist das erste Instrument schlechthin und eine der reichsten Familien des Orchesters. Aurélien Gignoux, Entdeckung bei den Victoires de la Musique classique 2021, steht neben Samuel Favre am Pult einer der renommiertesten Musikgruppen unserer Zeit: dem Ensemble intercontemporain, das 1976 von Pierre Boulez gegründet wurde.

Sie wählten zwei der symbolträchtigsten Tasteninstrumente, das Marimbaphon und das Vibraphon, für ein abwechslungsreiches und spektakuläres Programm, das mit Transkriptionen von Werken von Maurice Ravel, François Couperin und Manuel De Falla beginnt. Die Einflüsse der einen und die Augenzwinkern der anderen verwischen die Grenzen und interagieren über die Epochen hinweg. Danach folgen Komponisten von heute: Steve Reich, ein amerikanischer Pionier der minimalistischen Musik, und Joshua Uzoigwe, ein afrikanischer Komponist und Ethnomusikologe.

Zum Schluss gibt es noch ein zügelloses Vergnügen in Carousel, das aus einer improvisierten Begegnung zwischen zwei Jazzmusikern entstand: David Friedman und Dave Samuels. Ursprünglich wurde das Stück bei jeder Aufführung anders gespielt, aber da es beim Publikum so gut ankam und den Interpreten so viel Spaß bereitete, beschlossen die Komponisten, die Grundzüge des Stücks aufzuschreiben.

Dauer: 1 Stunde 15 Minuten

Mit :

Samuel FAVRE, Perkussion

Aurélien GIGNOUX, Schlagzeug

Maurice RAVEL (1875 – 1937)

Alborada del gracioso

Le tombeau de Couperin: Prélude und Rigaudon

François COUPERIN (1668 – 1733)

Tick-Tock-Schock

Manuel DE FALLA (1876 – 1946)

L’amour sorcier: Tanz des Feuers. Tanz des Schreckens

Steve REICH (1936)

Nagoya Marimbas

Joshua UZOIGWE (1946 – 2005)

Ukom

David FRIEDMAN (1945) /Dave SAMUELS (1948 – 2019)

Karussell

