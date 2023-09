JEUDIS DE L’AUDITORIUM : TOM CARRÉ, PIANO « RETOUR AU PAYS » Rue des études Carcassonne, 12 octobre 2023, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

Après avoir été distingué lors de plusieurs concours internationaux, Tom est de retour à Carcassonne, sa ville d’origine où tout a commencé. Pour l’occasion, il a conçu le programme de ce soir qu’il nous présente ainsi :

« Nous sommes en 1783, à Vienne, Wolfgang Amadeus Mozart a tout juste 27 ans et compose sa sonate n°10 k330. Publiée un an plus tard, c’est sans doute l’une des plus vivantes et allègres qu’il a composées. C’est 54 ans plus tard, en 1837, que Frédéric Chopin écrit ses 4 mazurkas opus 30, danses traditionnelles polonaises à 3 temps, très rythmées et pleines de charme. Pour terminer cette première partie de concert, en restant dans le thème de la danse, une œuvre majeure du compositeur hongrois Zoltán Kodály : « les Danses de Marosszék », dont la thématique est empruntée au folklore de Transylvanie.

Les Valses nobles et sentimentales de Maurice Ravel ouvrent la deuxième partie ; peu de gens y reconnurent la marque du compositeur. On attribua ces compositions à Erik Satie. Autrefois considérées comme parodiques, ces valses font aujourd’hui partie des plus grands chefs-d’œuvre pianistiques du XXe siècle. La 4eme sonate de Sergueï Prokofiev va conclure ce concert dans une atmosphère sombre. L’Andante de cette sonate était un des morceaux préférés du compositeur, et le seul mouvement d’une des sonates qu’il ait jamais enregistré. »

Tom Carré découvre le piano avec Martine Laure dans une école de musique à Carcassonne, avant d’intégrer le Conservatoire de Toulouse. Il décide à 17 ans de se consacrer pleinement à la musique. Aujourd’hui, il vient d’enregistrer un album consacré à Schumann et Ravel.

Durée : 1h45 avec entracte

Wolfgang Amadeus MOZART (1756 – 1791)

Sonate en DO Majeur K330

Frédéric CHOPIN (1810 – 1849)

4 Mazurkas op. 30

Zoltan KODALY (1882 – 1967)

Danses de Marosszék

Pause

Maurice RAVEL (1875 – 1937)

Valses nobles et sentimentales

Sergueï PROKOFIEV (1891 – 1953)

Sonate n°4 en do mineur op.29.

2023-10-12 20:30:00 fin : 2023-10-12 . EUR.

Rue des études

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



After winning several international competitions, Tom is back in Carcassonne, his home town where it all began. For the occasion, he has designed tonight?s program, which he presents to us as follows:

« It’s 1783, in Vienna, and Wolfgang Amadeus Mozart is just 27 years old, composing his sonata n°10 k330. Published a year later, it is undoubtedly one of the most lively and cheerful he ever composed. It was 54 years later, in 1837, that Frédéric Chopin wrote his 4 mazurkas opus 30, traditional Polish dances in 3 beats, highly rhythmic and full of charm. The first part of the concert concludes with a major work by Hungarian composer Zoltán Kodály: « The Marosszék Dances », thematically borrowed from Transylvanian folklore.

Maurice Ravel’s Valses nobles et sentimentales open the second half; few recognized the composer’s mark. The compositions were attributed to Erik Satie. Once considered parody, these waltzes are now among the greatest piano masterpieces of the 20th century. Sergei Prokofiev?s 4th Sonata brings the concert to a sombre close. The Andante of this sonata was one of the composer?s favorite pieces, and the only movement of a sonata he ever recorded

Tom Carré discovered piano with Martine Laure at a music school in Carcassonne, before entering the Toulouse Conservatoire. At the age of 17, he decided to devote himself entirely to music. Today, he has just recorded an album devoted to Schumann and Ravel.

Running time: 1h45 with intermission

Wolfgang Amadeus MOZART (1756 ? 1791)

Sonata in C Major K330

Frédéric CHOPIN (1810 ? 1849)

4 Mazurkas op. 30

Zoltan KODALY (1882 ? 1967)

Marosszék Dances

Pause

Maurice RAVEL (1875 ? 1937)

Valses nobles et sentimentales

Sergei PROKOFIEV (1891 ? 1953)

Sonata n°4 in C minor op.29

Después de ganar varios concursos internacionales, Tom vuelve a Carcasona, su ciudad natal, donde empezó todo. Para la ocasión, ha ideado el programa de esta noche, que nos presenta a continuación:

« Era 1783, en Viena, y Wolfgang Amadeus Mozart sólo tenía 27 años cuando compuso su sonata nº 10 k330. Publicada un año después, es sin duda una de las más vivas y alegres que jamás compuso. Fue 54 años más tarde, en 1837, cuando Frédéric Chopin escribió sus 4 mazurcas opus 30, danzas tradicionales polacas en 3 tiempos, muy rítmicas y llenas de encanto. Como colofón a esta primera parte del concierto, y siguiendo con el tema de la danza, una gran obra del compositor húngaro Zoltán Kodály: las Danzas Marosszék, cuyo tema está tomado del folclore de Transilvania.

Las Valses nobles y sentimentales de Maurice Ravel abren la segunda parte, pero pocos reconocen la huella del compositor en ellas. Estas composiciones se atribuyeron a Erik Satie. Antaño considerados una parodia, estos valses figuran hoy entre las mayores obras maestras del piano del siglo XX. La 4ª Sonata de Sergei Prokofiev pone el broche de oro al concierto. El Andante de esta sonata era una de las piezas favoritas del compositor, y el único movimiento de una de sus sonatas que llegó a grabar

Tom Carré descubrió el piano con Martine Laure en una escuela de música de Carcasona, antes de ingresar en el Conservatorio de Toulouse. A los 17 años, decidió dedicarse por completo a la música. Acaba de grabar un álbum dedicado a Schumann y Ravel.

Duración: 1 hora 45 minutos con intervalo

Wolfgang Amadeus MOZART (1756 ? 1791)

Sonata en do mayor K330

Frédéric CHOPIN (1810 ? 1849)

4 Mazurcas op. 30

Zoltan KODALY (1882 ? 1967)

Danzas Marosszék

Pausa

Maurice RAVEL (1875 ? 1937)

Valses nobles y sentimentales

Sergei PROKOFIEV (1891 ? 1953)

Sonata nº 4 en do menor op.29

Nachdem er bei mehreren internationalen Wettbewerben ausgezeichnet wurde, kehrt Tom nun nach Carcassonne zurück, seiner Heimatstadt, in der alles begann. Für diesen Anlass hat er das Programm für den heutigen Abend zusammengestellt, das er uns wie folgt vorstellt:

« Wir schreiben das Jahr 1783. Wolfgang Amadeus Mozart ist gerade 27 Jahre alt und komponiert seine Sonate Nr. 10 KV 330, die ein Jahr später veröffentlicht wird und zweifellos eine der lebendigsten und fröhlichsten Sonaten ist, die er je geschrieben hat. 54 Jahre später, im Jahr 1837, schrieb Frédéric Chopin seine 4 Mazurkas op. 30, traditionelle polnische Tänze im Dreivierteltakt, die sehr rhythmisch und voller Charme sind. Zum Abschluss des ersten Teils des Konzerts wird ein Hauptwerk des ungarischen Komponisten Zoltán Kodály aufgeführt: die « Marosszék-Tänze », deren Thematik der Folklore Transsilvaniens entlehnt ist.

Maurice Ravels « Valses nobles et sentimentales » eröffnen den zweiten Teil; nur wenige erkannten darin die Handschrift des Komponisten. Man schrieb diese Kompositionen Erik Satie zu. Einst als Parodie abgetan, gehören diese Walzer heute zu den größten pianistischen Meisterwerken des 20. Jahrhunderts. Jahrhunderts. Sergej Prokofjews vierte Sonate wird das Konzert in einer düsteren Atmosphäre beenden. Das Andante dieser Sonate war eines der Lieblingsstücke des Komponisten und der einzige Satz einer seiner Sonaten, den er jemals aufgenommen hat. »

Tom Carré entdeckte das Klavierspiel bei Martine Laure an einer Musikschule in Carcassonne, bevor er ans Konservatorium von Toulouse wechselte. Mit 17 Jahren beschloss er, sich ganz der Musik zu widmen. Heute hat er ein Album mit Werken von Schumann und Ravel aufgenommen.

Dauer: 1h45 mit Pause

Wolfgang Amadeus MOZART (1756 ? 1791)

Sonate in DO-Dur KV 330

Frédéric CHOPIN (1810 ? 1849)

4 Mazurken op. 30

Zoltan KODALY (1882 ? 1967)

Tänze aus Marosszék

Pause

Maurice RAVEL (1875 ? 1937)

Edle und sentimentale Walzer

Sergej PROKOFIEW (1891 ? 1953)

Sonate Nr. 4 in c-Moll op.29

