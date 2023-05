FESTIVAL DE CARCASSONNE – FRAGRANCES LATINES RUE DES ETUDES, 24 juillet 2023, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

De formation classique, Olivier Saltiel adapte, juxtapose et interprète des musiques d’essence populaire sans quitter le répertoire de la guitare d’aujourd’hui et du passé.

Olivier Saltiel, récital de guitare..

2023-07-24 à 21:30:00 ; fin : 2023-07-24 . .

RUE DES ETUDES

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



Classically trained, Olivier Saltiel adapts, juxtaposes and interprets music of popular essence without leaving the guitar repertoire of today or of the past.

Olivier Saltiel, guitar recital.

De formación clásica, Olivier Saltiel adapta, yuxtapone e interpreta músicas de esencia popular sin salirse del repertorio guitarrístico actual ni del pasado.

Olivier Saltiel, recital de guitarra.

Olivier Saltiel ist ein klassisch ausgebildeter Musiker, der volkstümliche Musik adaptiert, nebeneinanderstellt und interpretiert, ohne das Repertoire der Gitarre von heute und der Vergangenheit zu verlassen.

Olivier Saltiel, Gitarrenkonzert.

