Concert: « Ecoutons les femmes! » Rue des Escrignols Pradines, 21 mai 2024, Pradines.

Pradines,Lot

Écoutons les femmes ! est un spectacle original et engagé : entièrement arrangé et écrit par les enseignants pour leurs élèves. Les lycéens formeront un chœur mixte, un orchestre symphonique, un ensemble rock et des chanteurs solistes. Ce spectacle musical sera constitué d’une suite de chansons emblématiques des grandes figures féminines ayant marqué notre histoire de la musique. Ce choix n’est pas anodin. Par ce répertoire, nous voulons poursuivre cet éveil des consciences aux grands enjeux contemporains : la place et la reconnaissance des artistes féminines..

2024-05-21 20:30:00 fin : 2024-05-21 23:00:00. 5 EUR.

Rue des Escrignols Salle culturelle de la Prade

Pradines 46090 Lot Occitanie



Écoutons les femmes! is an original and committed show: entirely arranged and written by the teachers for their students. The students will form a mixed choir, a symphony orchestra, a rock ensemble and solo singers. The musical will feature a series of songs emblematic of the great female figures who have marked our musical history. This choice is not insignificant. With this repertoire, we want to continue raising awareness of the major contemporary issues: the place and recognition of female artists.

Écoutons les femmes! es un espectáculo original y comprometido: enteramente arreglado y escrito por los profesores para sus alumnos. Los alumnos formarán un coro mixto, una orquesta sinfónica, un conjunto de rock y cantantes solistas. El musical presentará una serie de canciones emblemáticas de las grandes figuras femeninas que han marcado nuestra historia musical. Esta elección no es baladí. Con este repertorio, queremos seguir sensibilizando sobre los grandes temas contemporáneos: el lugar y el reconocimiento de las mujeres artistas.

Écoutons les femmes! ist eine originelle und engagierte Aufführung: Sie wurde vollständig von den Lehrern für ihre Schüler arrangiert und geschrieben. Die Schülerinnen und Schüler werden einen gemischten Chor, ein Symphonieorchester, ein Rockensemble und Gesangssolisten bilden. Das Musical wird aus einer Reihe von Liedern bestehen, die symbolisch für die großen Frauenfiguren stehen, die unsere Musikgeschichte geprägt haben. Diese Wahl ist nicht unbedeutend. Mit diesem Repertoire wollen wir das Bewusstsein für die großen Herausforderungen unserer Zeit wecken: den Platz und die Anerkennung von Künstlerinnen.

