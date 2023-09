Danse-théâtre: « Des femmes respectables » Rue des Escrignols Pradines, 23 avril 2024, Pradines.

Pradines,Lot

Alexandre Blondel a interrogé des femmes issues de milieu populaire pour qu’elles racontent leur quotidien de travailleuse, de mère et tout ce que cela implique de charge mentale, de soumission à un modèle traditionnel mais aussi de débrouille et de dignité. Quatre danseuses portent cette parole dans une pièce qui articule avec intensité corps et mots. Dans une scénographie sobre, – quatre chaises, quatre micros – ces histoires personnelles résonnent dans les gestes des interprètes mais aussi en chacun(e) de nous..

2024-04-23 20:30:00 fin : 2024-04-23 23:00:00. 18 EUR.

Rue des Escrignols Salle culturelle de la Prade

Pradines 46090 Lot Occitanie



Alexandre Blondel interviewed women from working-class backgrounds, asking them to recount their daily lives as workers and mothers, with all that this implies in terms of mental burden and submission to a traditional model, but also in terms of resourcefulness and dignity. Four dancers carry this message in a piece that articulates body and words with intensity. In a sober scenography – four chairs, four microphones – these personal stories resonate in the gestures of the performers, but also in each and every one of us.

Alexandre Blondel pidió a mujeres de clase trabajadora que hablaran de su vida cotidiana como trabajadoras y madres, con todo lo que ello implica de carga mental y sumisión a un modelo tradicional, pero también de ingenio y dignidad. Cuatro bailarinas llevan este mensaje en una pieza que articula cuerpo y palabras con intensidad. En una escenografía sobria -cuatro sillas, cuatro micrófonos-, estas historias personales resuenan en los gestos de las bailarinas, pero también en todos y cada uno de nosotros.

Alexandre Blondel befragte Frauen aus der Arbeiterklasse, um von ihrem Alltag als Arbeiterin und Mutter zu erzählen, der mit mentaler Belastung, Unterwerfung unter ein traditionelles Modell, aber auch mit Durchhaltevermögen und Würde verbunden ist. Vier Tänzerinnen tragen diese Worte in einem Stück, das Körper und Worte intensiv miteinander verbindet. In einem schlichten Bühnenbild, ? vier Stühle, vier Mikrofone? klingen diese persönlichen Geschichten in den Gesten der Darstellerinnen, aber auch in jedem von uns nach.

