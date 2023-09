Spectacle: « Noce de rouille, début de l’embrouille » Rue des Escrignols Pradines, 6 avril 2024, Pradines.

Pradines,Lot

Corinne Delpech est comédienne depuis l’âge de 11 ans. Elle fait ses classes au Point-Virgule, puis à Bobino avant de rejoindre l’équipe de « Bouvard du rire ». Depuis plus de 15 ans, au cœur de la cité médiévale de Rocamadour, elle propose des spectacles d’humour à l’ambiance conviviale et populaire pour des soirées musicales et vibrantes de rire. Elle descend, avec son compère Sébastien Laussier, de son rocher pour venir présenter, à La Prade, “Noce de rouille, début de l’embrouille !”, une joyeuse comédie. Gigi AVEC et Jeannot vivent au pays du romarin et vendent des olives dénoyautées… Ils sont mariés depuis plus de 20 ans et leur relation de couple a perdu de sa saveur. Ils vont tester une multitude de recettes pour pimenter leur vie et lui donner un peu plus de piquant. Ceci engendre une cas- cade de situations comiques qui se situe entre jalousie, chamaillerie et règlement de compte ; un mariage d’humour explosif qui unit pour le meilleur et pour le rire ce duo typiquement lotois. Ne ratez pas cette noce de rouille !.

2024-04-06 20:30:00 fin : 2024-04-06 23:00:00. 5 EUR.

Rue des Escrignols Salle culturelle de la Prade

Pradines 46090 Lot Occitanie



Corinne Delpech has been an actress since the age of 11. She trained at Point-Virgule, then Bobino, before joining the « Bouvard du rire » team. For over 15 years, in the heart of the medieval town of Rocamadour, she has been putting on comedy shows in a friendly, popular atmosphere for evenings of musical entertainment and laughter. She and fellow comedian Sébastien Laussier have come down from the rock to present Noce de rouille, début de l?embrouille, a joyful comedy at La Prade. Gigi AVEC and Jeannot live in rosemary country, selling pitted olives? They’ve been married for over 20 years and their relationship has lost some of its flavor. They try out a multitude of recipes to spice up their lives. The result is a cascade of comic situations ranging from jealousy and bickering to settling scores; an explosive marriage of humor that unites this typically Lotois duo for better and for laughs. Don’t miss this rusty wedding!

Corinne Delpech actúa desde los 11 años. Se formó en Point-Virgule, luego en Bobino, antes de unirse al equipo de « Bouvard du rire ». Desde hace más de 15 años, en el corazón de la ciudad medieval de Rocamadour, ofrece espectáculos cómicos en un ambiente acogedor y popular para veladas de música y risas. Ella y su compañero Sébastien Laussier bajan de la roca a La Prade para presentar Noce de rouille, début de l’embrouille, una comedia desenfadada. Gigi AVEC y Jeannot viven en el campo del romero y venden aceitunas sin hueso.. Llevan casados más de 20 años y su relación ha perdido sabor. Prueban multitud de recetas para animar sus vidas. El resultado es una cascada de situaciones cómicas que van desde los celos y las discusiones hasta el ajuste de cuentas; un explosivo matrimonio de humor que une a este dúo típicamente lotois para bien y para reír. ¡No se pierda esta boda oxidada!

Corinne Delpech ist seit ihrem elften Lebensjahr Schauspielerin. Sie lernte im Point-Virgule, dann in Bobino, bevor sie sich dem Team von « Bouvard du rire » anschloss. Seit mehr als 15 Jahren bietet sie im Herzen der mittelalterlichen Stadt Rocamadour Humorshows mit einer geselligen und volkstümlichen Atmosphäre für musikalische und vor Lachen vibrierende Abende an. Gemeinsam mit ihrem Freund Sébastien Laussier steigt sie von ihrem Felsen herunter, um in La Prade die fröhliche Komödie « Noce de rouille, début de l’embrouille! » zu präsentieren. Gigi AVEC und Jeannot leben im Land des Rosmarins und verkaufen entkernte Oliven? Sie sind seit über 20 Jahren verheiratet und ihre Beziehung hat an Geschmack verloren. Sie probieren eine Vielzahl von Rezepten aus, um ihr Leben aufzupeppen und ihm mehr Würze zu verleihen. Dies führt zu einer Kaskade komischer Situationen, die zwischen Eifersucht, Zankereien und Abrechnung angesiedelt sind; eine explosive Mischung aus Humor, die dieses typisch lothringische Duo zum Besten und zum Lachen vereint. Verpassen Sie diese Rosthochzeit nicht!

Mise à jour le 2023-09-23 par OT Cahors – Vallée du Lot