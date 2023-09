Lecture théâtralisée: Les inédits à la Prade Rue des Escrignols Pradines, 20 mars 2024, Pradines.

Pradines,Lot

Cette année encore, les EAT Occitanie s’associent au Théâtre École de La Prade pour le travail d’un texte inédit du théâtre qui n’est pas encore publié. Retrouvez les élèves du Théâtre École de La Prade pour une lecture théâtralisée dans l’espace du théâtre de verdure de La Prade et laissez vous guider par leur énergie désinvolte qui saura vous surprendre..

2024-03-20 15:30:00 fin : 2024-03-20 16:30:00. EUR.

Rue des Escrignols Salle culturelle de la Prade

Pradines 46090 Lot Occitanie



Once again this year, the EAT Occitanie is teaming up with the Théâtre École de La Prade to work on a previously unpublished text. Join the students of the Théâtre École de La Prade for a staged reading in the Théâtre de Verdure de La Prade, and let yourself be guided by their casual energy, sure to surprise you.

Un año más, la EAT Occitanie se asocia con el Théâtre École de La Prade para trabajar sobre un texto inédito. Acompañe a los alumnos del Théâtre École de La Prade en una lectura dramatizada en el Théâtre de Verdure de La Prade y déjese llevar por su energía desenfadada, que seguro le sorprenderá.

Auch in diesem Jahr arbeiten die EAT Okzitanien gemeinsam mit dem Théâtre École de La Prade an einem unveröffentlichten Text des Theaters, der noch nicht veröffentlicht wurde. Treffen Sie die Schüler des Théâtre École de La Prade zu einer szenischen Lesung in den Räumen des Théâtre de Verdure de La Prade und lassen Sie sich von ihrer ungezwungenen Energie leiten, die Sie überraschen wird.

