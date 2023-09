Théâtre: « La part égale » Rue des Escrignols Pradines, 9 mars 2024, Pradines.

Pradines,Lot

Il ne lui reste plus qu’à fermer le dernier carton. Enfin ce n’est pas vraiment “il”, en fait c’est “elle”. Elle préfère que les mots soient justes, surtout au sujet du sexe. Et dans le genre elle aime bien scotcher les clichés pour faire la part des choses. Alors en attendant de retrouver son chat pour quitter son appartement, elle dresse l’état des lieux de sa société. C’est l’histoire d’une femme… qui déménage ! Chloé Martin propose un théâtre exigeant et accessible. L’authenticité de son travail passe par la justesse des mots, la vivacité de l’interprétation et la précision des mouvements. Prendre la parole pour dénoncer les préjugés et les comportements sexistes présents dans notre société est un sujet sérieux auquel Chloé veut prêter sa voix et sa joyeuse impertinence. Il s’agit là d’une rencontre de deux univers : celui de la comédienne‐auteure et celui de la militante pour l’égalité homme‐femme. L’idée est d’en rire finement en jouant avec la langue française et en osant un franc-parler juste, chaque mot est bien pesé afin de faire résonner sens et sonorité. Et si être un “garçon manqué” c’était également être une “fille réussie” ?.

2024-03-09 20:30:00 fin : 2024-03-09 23:00:00. 18 EUR.

Rue des Escrignols Salle culturelle de la Prade

Pradines 46090 Lot Occitanie



All he has to do now is close the last box. Well, it’s not really ?he? it’s actually ?she? She prefers to get the words right, especially when it comes to sex. And in this genre, she likes to tape clichés to get the facts straight. So, while she waits for her cat to leave her apartment, she takes stock of her company. It’s the story of a woman? who’s moving out! Chloé Martin’s theater is both demanding and accessible. The authenticity of her work lies in the accuracy of her words, the liveliness of her performance and the precision of her movements. Speaking out to denounce the prejudices and sexist behaviors present in our society is a serious subject to which Chloé wants to lend her voice and her joyful impertinence. It’s a meeting of two worlds: that of the comedienne?author and that of the campaigner for equality between men and women. The idea is to have a good laugh at it, playing with the French language and daring to speak frankly, each word carefully weighed to ensure that it resonates with meaning and sound. What if being a ?tomboy? also meant being a ?successful girl??

Todo lo que tiene que hacer ahora es cerrar la última caja. Bueno, en realidad no es « él », sino « ella ». Ella prefiere las palabras justas, sobre todo cuando se trata de sexo. Y le gusta ceñirse a los tópicos para aclarar los hechos. Así, mientras espera a que su gato abandone su piso, hace balance de su sociedad. Es la historia de una mujer… ¡que se muda! El teatro de Chloé Martin es a la vez exigente y accesible. La autenticidad de su obra reside en la exactitud de sus palabras, la vivacidad de su interpretación y la precisión de sus movimientos. Denunciar los prejuicios y los comportamientos sexistas de nuestra sociedad es un tema serio al que Chloé quiere prestar su voz y su alegre impertinencia. Se trata de un encuentro entre dos mundos: el de la comediante-autora y el de la defensora de la igualdad entre hombres y mujeres. La idea es reírse a carcajadas, jugando con la lengua francesa y atreviéndose a hablar con franqueza. Cada palabra está cuidadosamente sopesada para que resuene con sentido y sonoridad. ¿Y si ser « marimacho » significara también ser una « chica de éxito »?

Jetzt muss er nur noch den letzten Karton schließen. Eigentlich ist es nicht « er », sondern « sie ». Sie mag es, wenn die Worte stimmen, besonders wenn es um Sex geht. Und in diesem Genre mag sie es, Klischees mit Klebeband zu fixieren, um die Dinge richtig einzuordnen. Während sie also darauf wartet, ihre Katze zu finden, um ihre Wohnung zu verlassen, macht sie eine Bestandsaufnahme ihrer Gesellschaft. Es ist die Geschichte einer Frau, die umzieht! Chloé Martin bietet ein anspruchsvolles und zugängliches Theater. Die Authentizität ihrer Arbeit beruht auf der Richtigkeit der Worte, der Lebendigkeit der Interpretation und der Präzision der Bewegungen. Das Wort zu ergreifen, um Vorurteile und sexistische Verhaltensweisen in unserer Gesellschaft anzuprangern, ist ein ernstes Thema, dem Chloé ihre Stimme und ihre fröhliche Frechheit verleihen möchte. Es handelt sich um eine Begegnung zweier Welten: die der Schauspielerin und Autorin und die der Aktivistin für die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Die Idee ist es, fein zu lachen, indem man mit der französischen Sprache spielt und sich traut, offen zu sprechen. Jedes Wort ist gut abgewogen, um Sinn und Klang zum Klingen zu bringen. Was wäre, wenn ein « misslungener Junge » auch ein « erfolgreiches Mädchen » wäre?

Mise à jour le 2023-09-23 par OT Cahors – Vallée du Lot