Théâtre: « Boulevard du boulevard du boulevard » Rue des Escrignols Pradines, 1 mars 2024, Pradines.

Pradines,Lot

Ce n’est pas une pièce de théâtre dans le sens d’un tout doté d’un début et d’une fin, c’est plutôt une « pièce comme on dirait une pièce de boeuf ou de collection » dit Daniel Mesguich de sa pièce et en effet, il ne faut surtout pas chercher une continuité dans l’enchaînement des scènes, elles se font et se défont parce que l’histoire se coud et se découd et que les comédiens s’accommodent avec bonheur des moments ou des lieux dans lesquels l’auteur les propulse. La magie opère donnant lieu à des envols réjouissants, le tout dans un méli-mélo joyeux dont les comédiens s’emparent pour préserver l’essentiel : vous faire rire..

2024-03-01 20:30:00 fin : 2024-03-01 23:00:00. 10 EUR.

Rue des Escrignols Salle culturelle de la Prade

Pradines 46090 Lot Occitanie



It’s not a play in the sense of a whole with a beginning and an end, it’s more like a « pièce comme on dirait une pièce de boeuf ou de collection » says Daniel Mesguich of his play, and indeed, there’s no need to look for continuity in the sequence of scenes, they come and go because the story sews and unsews itself, and the actors happily accommodate the moments or places into which the author propels them. The magic happens, giving rise to delightful flights of fancy, all in a joyful mishmash which the actors seize to preserve the essential: making you laugh.

No es una obra de teatro en el sentido de un todo con un principio y un final, sino más bien una « obra como de buey o de colección », como dice Daniel Mesguich de su obra. En efecto, no hay que buscar una continuidad en la sucesión de las escenas; éstas van y vienen porque la historia se cose y descose sola, y los actores se adaptan alegremente a los momentos y lugares en los que el dramaturgo les impulsa. La magia se produce, dando lugar a algunos deliciosos vuelos de la fantasía, todo en un alegre batiburrillo que los actores aprovechan para preservar lo esencial: hacer reír.

Es ist kein Theaterstück im Sinne eines Ganzen mit Anfang und Ende, sondern eher ein « Stück wie ein Ochsen- oder Sammelstück », sagt Daniel Mesguich über sein Stück, und in der Tat sollte man nicht nach einer Kontinuität in der Abfolge der Szenen suchen, sondern sie machen und lösen sich auf, weil die Geschichte genäht und zerschnitten wird und die Schauspieler sich glücklich mit den Momenten oder Orten arrangieren, in die der Autor sie katapultiert. Die Magie wirkt und führt zu erfreulichen Höhenflügen. Das Ganze ist ein fröhlicher Mischmasch, den sich die Schauspieler zu eigen machen, um das Wesentliche zu bewahren: Sie zum Lachen zu bringen.

Mise à jour le 2023-09-23 par OT Cahors – Vallée du Lot