Concert: « Bechet au féminin » Rue des Escrignols Pradines, 3 février 2024, Pradines.

Pradines,Lot

C’est plus qu’un concert, c’est un rendez-vous… après « La folle histoire du prince Django » en 2022 à la Prade, Mary Estrade revient avec Sidney Bechet ! Le premier morceau de Jazz qu’a joué Mary Estrade, à l’âge de 12 ans, était : Petite Fleur ! Pour Mary, ce spectacle est plus qu’une envie, c’est un besoin… Le besoin d’aller à la rencontre de cet immense Monsieur qu’était Sidney Bechet, de partager sa passion, sa musique, sa vie… Et de parler de ces années durant lesquelles être un homme de couleur et musicien de jazz était un défi… Il est l’incarnation du jazz. Sa musique est imprégnée de cette couleur noire, de blues, de douleur, de joie. Duke Ellington disait : “Nous ne devons pas oublier le plus grand : Bechet ! Le plus grand de tous les grands créateurs, le symbole du jazz ! Tout ce qu’il jouait venait de l’âme, de l’intérieur…”. Pour la Cie Du Souffle Aux Cordes, “Notre travail n’était donc pas de restituer du Sidney Bechet, ni même de lui faire perdre de son essence, mais plutôt de trouver notre chemin, de se faire une place avec notre couleur musicale, notre univers, notre époque, nos instruments, mais surtout : notre passion !”.

2024-02-03 20:30:00 fin : 2024-02-03 23:00:00. 18 EUR.

Rue des Escrignols Salle culturelle la Prade

Pradines 46090 Lot Occitanie



After « La folle histoire du prince Django » in 2022 at La Prade, Mary Estrade returns with Sidney Bechet! The first jazz piece Mary Estrade played, at the age of 12, was: Petite Fleur! For Mary, this show is more than a desire, it’s a need? The need to meet the great man Sidney Bechet, to share his passion, his music, his life? And to talk about those years when being a man of color and a jazz musician was a challenge? He is the embodiment of jazz. His music is imbued with that black color, with blues, pain and joy. Duke Ellington said: « We must not forget the greatest of them all: Bechet! The greatest of all great creators, the symbol of jazz! Everything he played came from the soul, from within? For Cie Du Souffle Aux Cordes, « Our job was not to recreate Sidney Bechet, or even to make him lose his essence, but rather to find our own way, to make a place for ourselves with our own musical color, our own universe, our own era, our own instruments, but above all: our own passion!

Más que un concierto, es una cita… después de « La folle histoire du prince Django » en 2022 en La Prade, Mary Estrade vuelve con Sidney Bechet La primera pieza de jazz que tocó Mary Estrade, a la edad de 12 años, ¡fue Petite Fleur! Para Mary, este espectáculo es más que un deseo, es una necesidad? La necesidad de conocer al gran Sidney Bechet, de compartir su pasión, su música, su vida? ¿Y hablar de aquellos años en los que ser un hombre de color y un músico de jazz era todo un reto? Es la encarnación del jazz. Su música está impregnada de negritud, blues, dolor y alegría. Duke Ellington dijo: « No debemos olvidar al más grande de todos: ¡Bechet! El más grande de todos los grandes creadores, ¡el símbolo del jazz! Todo lo que tocaba le salía del alma, de dentro… ». Para la Cie Du Souffle Aux Cordes, nuestro trabajo no consistía en recrear a Sidney Bechet, ni siquiera en hacerle perder su esencia, sino en encontrar nuestro propio camino, hacernos un lugar con nuestro propio color musical, nuestro propio mundo, nuestra propia época, nuestros propios instrumentos, pero sobre todo: ¡nuestra propia pasión!

Nach « La folle histoire du prince Django » (Die verrückte Geschichte des Prinzen Django) im Jahr 2022 in La Prade, kommt Mary Estrade mit Sidney Bechet zurück! Das erste Jazzstück, das Mary Estrade im Alter von 12 Jahren spielte, war: Petite Fleur! Für Mary ist diese Aufführung mehr als nur ein Wunsch, es ist ein Bedürfnis? Das Bedürfnis, diesem riesigen Herrn Sidney Bechet zu begegnen, seine Leidenschaft, seine Musik, sein Leben zu teilen? Und von den Jahren zu erzählen, in denen es eine Herausforderung war, ein Farbiger und Jazzmusiker zu sein? Er ist die Verkörperung des Jazz. Seine Musik ist durchdrungen von der Farbe Schwarz, vom Blues, vom Schmerz und von der Freude. Duke Ellington sagte: « Wir dürfen den Größten nicht vergessen: Bechet! Der Größte aller großen Schöpfer, das Symbol des Jazz! Alles, was er spielte, kam aus der Seele, aus dem Inneren… ». Für die Cie Du Souffle Aux Cordes bestand unsere Aufgabe also nicht darin, Sidney Bechet wiederzugeben oder gar seine Essenz zu verlieren, sondern vielmehr unseren Weg zu finden, uns einen Platz mit unserer musikalischen Farbe, unserem Universum, unserer Epoche, unseren Instrumenten, aber vor allem: unserer Leidenschaft zu erobern!

Mise à jour le 2023-09-23 par OT Cahors – Vallée du Lot