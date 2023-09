Théâtre: « Le royaume des abrutis » Rue des Escrignols Pradines, 20 janvier 2024, Pradines.

Les auteurs nous présentent une comédie burlesque sur le monde du travail, ses non-sens et ses absurdités en traitant ce sujet ô combien dramatique par l’humour. Martial Courcier et Guillaume Ducamp forment un irrésistible duo de clowns tout en oppositions. Calvin et Walter, enfermés dans un atelier, sont attelés à leur mission : obéir à des ordres absurdes, parfois contradictoires, toujours insensés. Tout comme la hiérarchie invisible qui les commande, Calvin et Walter sont abrutis au sens étymologique du terme : Ils sont victimes d’un abrutissement lancinant et sans concession. De temps à autre, seul écart à leur habitude, on leur enjoint de tourner une roue, qu’ils tournent sans enthousiasme puisqu’ils n’en connaissent pas non plus l’utilité. Le seul petit rayon de soleil dans cet univers étouffant est la venue de la très jolie Mademoiselle Balache. Leur amitié peut-elle survivre à toutes ces contraintes ? Une promesse de promotion, un espoir de s’évader, et tout ce qui leur permet de “tenir le coup” peut s’effondrer. La manipulation est partout, et dans cette jungle moderne, Calvin et Walter s’interrogent sur leur propre nécessité… Et surtout sur le menu de la cantine !.

2024-01-20 20:30:00 fin : 2024-01-20 23:00:00. 18 EUR.

Rue des Escrignols Salle culturelle de la Prade

Pradines 46090 Lot Occitanie



The authors present us with a burlesque comedy about the world of work, its nonsense and absurdities, using humor to tackle this oh-so-dramatic subject. Martial Courcier and Guillaume Ducamp form an irresistible clown duo of opposites. Calvin and Walter, locked in a workshop, are on a mission: to obey absurd, sometimes contradictory, always senseless orders. Like the invisible hierarchy that commands them, Calvin and Walter are morons in the etymological sense of the word: they are victims of a relentless, uncompromising stultification. From time to time, as the only deviation from their usual routine, they are instructed to turn a wheel, which they do without enthusiasm, since they don’t even know what it’s for. The only ray of sunshine in this stifling world is the arrival of the very pretty Mademoiselle Balache. Can their friendship survive all these constraints? A promise of promotion, a hope of escape, and everything that keeps them going can fall apart. Manipulation is everywhere, and in this modern jungle, Calvin and Walter question their own necessity? And, above all, about the canteen menu!

Los autores presentan una comedia bufa sobre el mundo del trabajo, sus disparates y absurdos, utilizando el humor para tratar un tema tan dramático. Martial Courcier y Guillaume Ducamp forman un irresistible dúo de payasos opuestos. Calvin y Walter, encerrados en un taller, tienen una misión: obedecer órdenes absurdas, a veces contradictorias, siempre sin sentido. Al igual que la jerarquía invisible que los dirige, Calvin y Walter son mudos en el sentido etimológico de la palabra: son víctimas de un embrutecimiento implacable y sin concesiones. De vez en cuando, en la única desviación de su rutina habitual, se les ordena girar una rueda, lo que hacen sin entusiasmo porque tampoco saben para qué sirve. El único rayo de sol en este mundo asfixiante es la llegada de la guapísima Mademoiselle Balache. ¿Sobrevivirá su amistad a todos estos condicionantes? Una promesa de ascenso, una esperanza de fuga y todo lo que les mantiene en pie puede venirse abajo. La manipulación está en todas partes y, en esta jungla moderna, Calvin y Walter se cuestionan sobre su propia necesidad? Y, sobre todo, ¡sobre el menú del comedor!

Die Autoren präsentieren uns eine burleske Komödie über die Arbeitswelt, ihren Unsinn und ihre Absurditäten, indem sie dieses dramatische Thema mit Humor behandeln. Martial Courcier und Guillaume Ducamp bilden ein unwiderstehliches Clownsduo, das aus Gegensätzen besteht. Calvin und Walter sind in einer Werkstatt eingesperrt und arbeiten an ihrer Mission: absurde Befehle zu befolgen, die manchmal widersprüchlich, aber immer sinnlos sind. Wie die unsichtbare Hierarchie, die sie befehligt, sind Calvin und Walter im etymologischen Sinne des Wortes verblödet: Sie sind Opfer einer quälenden und kompromisslosen Verblödung. Von Zeit zu Zeit werden sie aufgefordert, an einem Rad zu drehen, was sie jedoch nur widerwillig tun, da sie auch nicht wissen, wozu es gut ist. Der einzige Lichtblick in dieser erdrückenden Welt ist die Ankunft der hübschen Mademoiselle Balache. Kann ihre Freundschaft all diese Einschränkungen überstehen? Eine versprochene Beförderung, die Hoffnung auf einen Ausbruch und alles, was ihnen hilft, « durchzuhalten », kann zusammenbrechen. Die Manipulation ist allgegenwärtig und in diesem modernen Dschungel fragen sich Calvin und Walter, ob sie überhaupt noch gebraucht werden Und vor allem über den Speiseplan der Kantine!

