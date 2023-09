Théâtre: « Un fil à la patte » Rue des Escrignols Pradines, 12 janvier 2024, Pradines.

Pradines,Lot

Déjanté : sûrement ! Drôle : c’est évident ! Étonnant : sans conteste ! Laissez vos certitudes sur le vaudeville de côté et accrochez-vous. En lieu et place d’un décor majestueux, le public découvre, médusé, deux pauvres malles abandonnées sur scène. Une lettre leur apprendra que tous les comédiens du Grenier de Toulouse ont quitté le projet. Dans un acte désespéré, un des ouvreurs force sa collègue à jouer les acteurs de circonstance pour « montrer » au public ce qu’il a vu des répétitions. Et de « fil » en aiguille, ils vont, presque malgré eux, interpréter tous les personnages de cette folle comédie.

Organisé par la Ville de Pradines. Avec le soutien de la Région Occitanie.

2024-01-12 20:30:00 fin : 2024-01-12 22:15:00. 18 EUR.

Rue des Escrignols Salle culturelle de la Prade

Pradines 46090 Lot Occitanie



Crazy: for sure! Funny: obviously! Astonishing: without question! Leave your certainties about vaudeville behind and hold on tight. Instead of a majestic set, the audience is stunned to discover two poor trunks abandoned on stage. A letter informs them that all the actors from Grenier de Toulouse have left the project. In an act of desperation, one of the ushers forces his colleague to play the occasional actor to « show » the audience what he has seen in rehearsals. And one thing leads to another, and they end up playing all the characters in this madcap comedy, almost against their will.

Organized by the Ville de Pradines. With the support of Région Occitanie

Loco: ¡seguro! Divertido: ¡obviamente! Asombroso: ¡sin duda! Deje atrás sus certezas sobre el vodevil y agárrese fuerte. En lugar de un decorado majestuoso, el público se queda estupefacto al descubrir dos pobres baúles abandonados en el escenario. Una carta les informará de que todos los actores de Le Grenier de Toulouse han abandonado el proyecto. En un acto de desesperación, uno de los acomodadores obliga a su colega a hacer de actor ocasional para « mostrar » al público lo que ha visto en los ensayos. Y una cosa lleva a la otra, y acaban interpretando a todos los personajes de esta disparatada comedia, casi contra su voluntad.

Organizado por la ciudad de Pradines. Con el apoyo de la Región Occitanie

Verrückt: sicher! Lustig: ganz klar! Erstaunlich: ohne Frage! Lassen Sie Ihre Gewissheiten über das Vaudeville beiseite und halten Sie sich fest. Anstelle eines majestätischen Bühnenbildes findet das Publikum zwei arme Koffer vor, die auf der Bühne zurückgelassen wurden. In einem Brief erfahren sie, dass alle Schauspieler des Grenier de Toulouse das Projekt verlassen haben. In einem Akt der Verzweiflung zwingt einer der Platzanweiser seine Kollegin, die Gelegenheitsschauspieler zu spielen, um dem Publikum zu « zeigen », was er bei den Proben gesehen hat. Und von « Faden » zu « Faden » werden sie, fast gegen ihren Willen, alle Figuren dieser verrückten Komödie spielen.

Organisiert von der Stadt Pradines. Mit der Unterstützung der Region Okzitanien

Mise à jour le 2023-09-23 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie