Dîner-spectacle de la Saint-Sylvestre Rue des Escrignols Pradines, 31 décembre 2023, Pradines.

Pradines,Lot

Fêtons la nouvelle année à la Prade avec une grande soirée dîner et cabaret exceptionnelle.

Menu du restaurant La Bergerie:

APÉRITIF

Cocktail maison (Crémant, crème de cassis)

Petit pâté (feuilleté)

Tartelette tapenade olive verte

Mini navette garnie d’une crème montée au citron, échalote et ciboulette

ENTRÉE

Foie gras de canard mi-cuit, compotée d’oignon/grenadine

Roulé de truite fumée, crème acidulée balsamique

Trou normand (granité de pétillant rosé)

PLAT

Filet de veau cuit en basse température, jus de veau aux herbes

FROMAGE

Crémeux de rocamadour truffé sur son sablé aux noix

DESSERT

Dessert de la nouvelle année

CAFÉ

ACCORDS METS ET VINS INCLUS

Un verre de vin rouge (Malbec) et un verre de vin blanc (Côte du Lot) par personne.

LE SPECTACLE | « GRANDE PREMIÈRE » par Les Roses Cabaret

La Troupe « Les Roses » vous propose leur spectacle de cabaret baptisé « Grande Première ». Dans la grande tradition des cabarets français, mêlant chants et danses, vous y retrouverez tous les ingrédients, les plumes et les costumes aux couleurs chatoyantes, le French Cancan, une touche d’esprit Broadway, un hommage à Zizi Jeanmaire, et bien plus encore au travers de tableaux au goût du jour, inspirés et accompagnés par la voix pure et claire d’une chanteuse d’opéra. Ainsi que le magicien Gabko issu de cabarets prestigieux tels que le «Le Sun Palace» ou le «Le Moulin des Roches ». Gabko représente aujourd’hui un style de magie comique et dynamique qui lui est propre.

Après votre spectacle, on prolonge la soirée en dansant jusqu’à 3h avec notre DJ..

2023-12-31 21:00:00 fin : 2024-01-01 03:00:00. 45 EUR.

Rue des Escrignols Salle culturelle de la Prade

Pradines 46090 Lot Occitanie



Let’s celebrate the New Year at La Prade with an exceptional evening of dinner and cabaret.

Menu from La Bergerie restaurant:

APERITIF

House cocktail (Crémant, crème de cassis)

Petit pâté (puff pastry)

Green olive tapenade tartlet

Mini navette garnished with lemon, shallot and chive crème montée

ENTRÉE

Semi-cooked duck foie gras, onion/grenadine compote

Smoked trout roll, balsamic sour cream

Trou Normand (rosé sparkling wine granita)

MAIN COURSE

Veal fillet cooked at low temperature, veal jus with herbs

CHEESE

Truffled rocamadour cream on walnut shortbread

DESSERT

New Year’s dessert

CAFÉ

WINE AND FOOD PAIRINGS INCLUDED

One glass of red wine (Malbec) and one glass of white wine (Côte du Lot) per person.

THE SHOW | « GRANDE PREMIERE » by Les Roses Cabaret

The « Les Roses » troupe present their cabaret show, « Grande Première ». In the grand tradition of French cabarets, mixing song and dance, you’ll find all the ingredients: feathers and costumes in shimmering colors, French Cancan, a touch of Broadway spirit, a tribute to Zizi Jeanmaire, and much more in a series of inspired tableaux accompanied by the pure, clear voice of an opera singer. Gabko, a magician with a background in prestigious cabarets such as « Le Sun Palace » and « Le Moulin des Roches ». Today, Gabko represents a dynamic, comic style of magic all his own.

After your show, dance the night away until 3am with our DJ.

Celebremos el Año Nuevo en La Prade con una excepcional velada de cena y cabaret.

Menú del restaurante La Bergerie:

APERITIF

Cóctel de la casa (Crémant, crème de cassis)

Petit pâté (hojaldre)

Tartaleta de tapenade de aceitunas verdes

Mini navette con crema montada de limón, chalota y cebollino

ENTRADA

Foie gras de pato semicocido, compota de cebolla y granadina

Rollito de trucha ahumada, crema agria balsámica

Trou Normand (granizado de vino espumoso rosado)

PLATO PRINCIPAL

Filete de ternera cocido a baja temperatura, jugo de ternera con hierbas

QUESO

Crema de rocamadour trufada sobre galleta de nueces

POSTRE

Postre de Año Nuevo

CAFÉ

MARIDAJE INCLUIDO

Una copa de vino tinto (Malbec) y una copa de vino blanco (Côte du Lot) por persona.

EL ESPECTÁCULO | « GRANDE PREMIERE » de Les Roses Cabaret

La compañía « Les Roses » presenta su espectáculo de cabaret « Grande Première ». Siguiendo la gran tradición de los cabarets franceses, que mezclan canto y danza, encontrará todos los ingredientes: plumas y trajes de colores resplandecientes, el Cancan francés, un toque de espíritu Broadway, un homenaje a Zizi Jeanmaire, y mucho más en una serie de cuadros contemporáneos, inspirados y acompañados por la voz pura y clara de una cantante de ópera. Y el mago Gabko, veterano de prestigiosos cabarets como Le Sun Palace y Le Moulin des Roches. Gabko representa ahora un estilo de magia propio, dinámico y cómico.

Después del espectáculo, baile toda la noche hasta las 3 de la madrugada con nuestro DJ.

Feiern Sie das neue Jahr in La Prade mit einem großen, außergewöhnlichen Dinner- und Kabarettabend.

Menü des Restaurants La Bergerie:

APERITIF

Hausgemachter Cocktail (Crémant, Crème de Cassis)

Kleine Pastete (Blätterteig)

Tartelette Tapenade grüne Olive

Mini-Shuttle garniert mit einer Sahnecreme aus Zitrone, Schalotten und Schnittlauch

ENTRÉE

Halbgekochte Entenleber, Zwiebel-Granatapfel-Kompott

Räucherforellenrolle, Balsamico-Sauerrahm

Trou normand (Granité aus Rosé-Perlwein)

PLATT

Kalbsfilet im Niedrigtemperaturverfahren gegart, Kalbsjus mit Kräutern

KÄSE

Getrüffelter Rocamadour-Cremeux auf Nuss-Sablé

DESSERT

Dessert für das neue Jahr

CAFÉ

INKL. WEIN- UND SPEISEKOMBINATIONEN

Ein Glas Rotwein (Malbec) und ein Glas Weißwein (Côte du Lot) pro Person.

DIE VORSTELLUNG | « GRANDE PREMIÈRE » von Les Roses Cabaret

Die Truppe « Les Roses » bietet Ihnen ihre Kabarett-Show mit dem Namen « Grande Première » an. In der großen Tradition der französischen Kabaretts, die Gesang und Tanz vermischt, finden Sie alle Zutaten, Federn und Kostüme in schillernden Farben, den French Cancan, einen Hauch von Broadway-Geist, eine Hommage an Zizi Jeanmaire und vieles mehr in zeitgemäßen Bildern, inspiriert und begleitet von der reinen und klaren Stimme einer Opernsängerin. Dazu kommt der Zauberer Gabko, der in renommierten Kabaretts wie dem « Sun Palace » oder der « Le Moulin des Roches » auftrat. Gabko repräsentiert heute einen eigenen Stil der komischen und dynamischen Zauberei.

Nach Ihrer Show verlängern wir den Abend und tanzen bis 3 Uhr mit unserem DJ.

