Concert: « Voulez-vous que je chante? » Rue des Escrignols Pradines, 16 décembre 2023, Pradines.

Pradines,Lot

Dans le cadre du festival « Rencontres Ré’percutantes »

Pierre Perret l’un des piliers de la chanson française, des textes, de la poésie, sera le parrain de la soirée… Une journée dédiée à la chanson française, autour de quatre musiciens : Thierry Roques (accordéon), Eric Payan (piano), Philippe Panel (contrebasse) et Gérard Grimal (batterie, chant). Plusieurs artistes seront accompagnés et interpréteront un répertoire de chansons françaises. Des textes soignés, des adaptations personnelles afin de découvrir ou redécouvrir ces poètes qui ont laissé un patrimoine immatériel de chansons.

En ouverture avec les « PAS PAREILS » qui chanteront deux chansons du répertoire de Pierre Perret (Esat de Boissor Luzech, Foyer de vie du Mas de La Tour, Esat de Sarlat, Foyer de vie Fondation Perce-Neige de Gourdon)..

2023-12-16 20:30:00 fin : 2023-12-16 23:00:00. 10 EUR.

Rue des Escrignols Salle culturelle de la Prade

Pradines 46090 Lot Occitanie



As part of the « Rencontres Ré?percutantes » festival

Pierre Perret, one of the pillars of French chanson, lyrics and poetry, will be the patron of the evening? A day dedicated to French chanson, with four musicians: Thierry Roques (accordion), Eric Payan (piano), Philippe Panel (double bass) and Gérard Grimal (drums, vocals). Several artists will be accompanied by the musicians, performing a repertoire of French songs. Carefully-crafted texts and personal adaptations will enable you to discover or rediscover these poets who have left us an intangible heritage of songs.

Opening with the « PAS PAREILS », who will sing two songs from Pierre Perret’s repertoire (Esat de Boissor Luzech, Foyer de vie du Mas de La Tour, Esat de Sarlat, Foyer de vie Fondation Perce-Neige de Gourdon).

En el marco del festival « Rencontres Ré?percutantes

Pierre Perret, uno de los pilares de la chanson, la lírica y la poesía francesas, será el padrino de la velada? Una jornada dedicada a la chanson francesa, con cuatro músicos: Thierry Roques (acordeón), Eric Payan (piano), Philippe Panel (contrabajo) y Gérard Grimal (batería, voz). Varios artistas estarán acompañados por la banda, interpretando un repertorio de canciones francesas. Textos cuidados y adaptaciones personales le permitirán descubrir o redescubrir a estos poetas que nos han legado un patrimonio inmaterial de canciones.

Apertura con los « PAS PAREILS », que cantarán dos canciones del repertorio de Pierre Perret (Esat de Boissor Luzech, Foyer de vie du Mas de La Tour, Esat de Sarlat, Foyer de vie Fondation Perce-Neige de Gourdon).

Im Rahmen des Festivals « Rencontres Ré?percutantes »

Pierre Perret, eine der Säulen des französischen Chansons, der Texte und der Poesie, ist der Pate des Abends Ein Tag, der dem französischen Chanson gewidmet ist, mit vier Musikern: Thierry Roques (Akkordeon), Eric Payan (Klavier), Philippe Panel (Kontrabass) und Gérard Grimal (Schlagzeug, Gesang). Mehrere Künstler werden begleitet und interpretieren ein Repertoire an französischen Chansons. Gepflegte Texte, persönliche Adaptionen, um diese Dichter, die ein immaterielles Erbe an Liedern hinterlassen haben, zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Zur Eröffnung singen die « PAS PAREILS » zwei Lieder aus dem Repertoire von Pierre Perret (Esat de Boissor Luzech, Foyer de vie du Mas de La Tour, Esat de Sarlat, Foyer de vie Fondation Perce-Neige de Gourdon).

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Cahors – Vallée du Lot