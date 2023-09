Spectacle de Gérémy Crédeville: « Enfin » Rue des Escrignols Pradines, 15 décembre 2023, Pradines.

En apparence, Gérémy Crédeville est un jeune homme à qui tout réussit. « En apparence seulement… Il ne frôle jamais la catastrophe, il est en plein dedans ! Heureusement, les mésaventures font toujours de bonnes histoires à raconter. » Après avoir conquis le public avec son précédent spectacle ou dernièrement lors de son passage dans l’émission « Danse avec les Stars », l’humoriste lillois revient sur scène. Absurde, un peu trash mais toujours élégant, “Enfin“, son dernier one-man-show, se veut une ode à l’échec, en réaction aux innombrables livres de développement personnel publiés, qu’il résume ainsi par l’absurde : “Et si réussir c’était échouer ?” Vous pouvez aussi retrouver Gérémy dans la Bande originale sur France Inter aux côtés de Nagui, ou dans l’émission d’Arthur « Vendredi tout est permis »..

2023-12-15 20:30:00 fin : 2023-12-15 22:00:00. 18 EUR.

On the surface, Gérémy Crédeville is a successful young man. « On the surface? He never comes close to disaster, he’s right in the thick of it! Fortunately, misadventures always make good stories to tell After winning over audiences with his previous show and his recent appearance on « Danse avec les Stars », the comedian from Lille is back on stage. Absurd, a little trashy but always elegant, ?Enfin? his latest one-man show, is an ode to failure, in reaction to the countless self-help books published, which he sums up absurdly: ?Et si réussir c?était échouer? You can also find Gérémy on France Inter?s Bande originale alongside Nagui, or on Arthur?s show Vendredi tout est permis.

En apariencia, Gérémy Crédeville es un joven de éxito. « ¿Pero sólo en apariencia? Nunca se acerca al desastre, ¡está en medio de él! Afortunadamente, las desventuras siempre dan lugar a buenas historias que contar » Tras conquistar al público con su espectáculo anterior, y más recientemente con su aparición en « Danse avec les Stars », el cómico de Lille vuelve a los escenarios. Absurdo, un poco cutre pero siempre elegante, « Enfin », su último espectáculo unipersonal, es una oda al fracaso, una reacción a los innumerables libros de desarrollo personal que se han publicado, y que él resume de forma absurda: « Et si réussir c?est échouer » También puede ver a Gérémy en la Bande originale de France Inter junto a Nagui, o en el programa Vendredi tout est permis, de Arthur.

Auf den ersten Blick ist Gérémy Crédeville ein junger Mann, dem alles gelingt. « Nur scheinbar? Er schrammt nie an einer Katastrophe vorbei, sondern steckt mitten drin! Zum Glück sind Missgeschicke immer eine gute Geschichte, die man erzählen kann. » Nachdem er das Publikum mit seinem letzten Stück und zuletzt bei seinem Auftritt in der Show « Danse avec les Stars » erobert hat, kehrt der Komiker aus Lille auf die Bühne zurück. Absurd, ein bisschen trashig, aber immer elegant, ist seine neueste Ein-Mann-Show ?Enfin? eine Ode an das Scheitern, als Reaktion auf die unzähligen veröffentlichten Selbsthilfebücher, die er absurderweise so zusammenfasst: ?Und wenn Erfolg Scheitern bedeutet? Sie können Gérémy auch in « La Bande originale » auf France Inter an der Seite von Nagui oder in Arthurs Sendung « Vendredi tout est permis » sehen.

